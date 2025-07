Ceará lança novo uniforme em homenagem à temporada de 1996; veja fotos

O Ceará anunciou o seu terceiro uniforme para a temporada. Em homenagem ao forró, principal estilo musical do Nordeste, o Vovô fez uma releitura da camisa da temporada de 1996. O lançamento do novo material teve parceria entre o Alvinegro e a banda Mastruz com Leite, um dos principais símbolos do ritmo mais tradicional do Nordeste, e patrocinador do Vozão na época da camisa original.



A produção do vídeo de lançamento teve como modelos os ex-atacantes Sérgio Alves e Stenio, atletas do Vovô na temporada de 96. Segundo o clube, a intenção foi unir as duas paixões do povo alvinegro: o forró e o Ceará. A música da campanha foi "Meu Vaqueiro, meu peão" da banda parceira do Vovô.



Legenda: O lançamento do novo uniforme teve como modelos os ex-atacantes Sérgio Alves e Stênio Foto: Stephan Eilert / Ceará SC



Legenda: Detalhes do novo uniforme do Ceará Foto: Stephan Eilert / Ceará SC

O novo uniforme estará à disposição nas lojas do Vozão.

CONFIRA MODELOS E VALORES:

Masculino sem patrocínio: R$ 339,90

Masculino com patrocínio: R$ 379,90

Tamanho especial: R$ 379,90

Feminino sem patrocínio: R$ 329,90

Feminino com patrocínio: R$ 339,90

Juvenil sem patrocínio: R$ 329,90

Juvenil com patrocínio: R$ 339,90

Infantil: R$ 299,90

Os sócios do Ceará têm 15% de desconto em qualquer modelo.