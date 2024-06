Ciclista Laís Saes morre atropelada durante treino, em Minas Gerais

A campeã paulista de ciclismo (2021), Laís Saes, de 43 anos, morreu atropelada durante treino na estrada de Delfinópolis, em Minas Gerais. O acidente ocorreu na última quinta-feira (30), segundo o Uol.

Conforme a apuração do portal, a Polícia Civil informou que Laís pedalava com um grupo em uma subida, quando foi atingida por um carro.

O velório ocorreu nesse sábado (1º), em Jundiaí, no centro de São Paulo.

Quem era Laís Saes

Laís Saes compartilhava a rotina de treinos e a paixão pelo ciclismo nas redes sociais. Ela foi foi campeã do 8º Brasil Road e a primeira mulher a pedalar na subida do Pico do Jaraguá, em São Paulo.