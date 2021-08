Chegada de Tiago Nunes pode representar recomeço para jogadores com poucas chances no time principal

Mudança de treinador no futebol é sinônimo de um novo ciclo no clube também para os jogadores. Afinal, todo técnico tem uma visão particular de futebol e no Ceará, com a chegada de Tiago Nunes para o lugar de Guto Ferreira, muitos jogadores que não vinham sendo muito utlizados ou estavam em má fáse, podem se remotivar e mudar seu panorama dentro de elenco.

O novo treinador trabalhará com 35 jogadores. Quem no elenco do Ceará pode ser mais utilizado ou ter um melhor rendimento com Tiago Nunes? A resposta não é simples, mas a verdade é que alguns jogadores, principalmente no setor ofensivo, não estavam rendendo o esperado e pode ter uma guinada com Tiago Nunes.

Cinco jogadores, em especial, podem melhorar setores carentes no Ceará sem que jogadores sejam contratados.

Gabriel Dias (6 jogos na Série A, 5 como titular)

A temporada de Gabriel Dias foi atrapalhada pela punição no STJD e sua contusão. Mas a verdade é que o jogador em potencial para se firmar na posição, que também conta com Buiú.

Gabriel voltou ao time titular diante do América/MG, foi mal como praticamente todo o time, mas pode se recuperar com o novo técnico.

Pedro Naressi (9 jogos na Série A, 2 como titular)

Volante de boa técnica e passe, Pedro Naressi recebeu menos oportunidades do que poderia pelo seu potencial. Ele era utilizado apenas como opção, mas pode ganhar chances em um setor que caiu de rendimento como conjunto.

Willian Oliveira (5 jogos na Série A, 4 como titular)

Volante mais marcador, Willian jogou pouco na Série A, mas atuou nas duas últimas partidas, contra Flamengo e América/MG. Ele tem potencial para iniciar uma sequência.

Jael (7 jogos na Série A, 1 como titular)

Legenda: Jael marcou apenas um gol na Série A pelo Ceará, diante do Cuiabá, fora de casa Foto: Divulgação / Ceará

Uma das contratações de peso do Ceará para a temporada, Jael tem entregado menos do que o esperado. A suspensão pelo STJD o fez jogar pouco, mas quando esteve em campo não fez a diferença como se esperava.

Ele foi utilizado no Brasileiro de Aspirantes para ganhar ritmo e a expectativa é de uma sequência de jogos e de gols, pois ele fez apenas um em 199 minutos (divididos entre 7 jogos).

Yony Gonzalez (5 jogos na Série A, nenhum como titular)

Yony é o único do elenco que trabalhou com Tiago Nunes e o jogador que está mais em baixa no elenco. São apenas 82 minutos em campo pela Série A divididos em 5 jogos, nenhum como titular e nenhum gol marcado.

O colombiano chegou a negociar com o Santos, mas a negociação não evoluiu. Assim como Jael, González jogou pelo Sub23 do Ceará diante do Grêmio e precisa mostrar serviço para jogar com o novo treinador. A última partida do colombiano na Série A foi em 7 de julho contra o Athlético/PR.