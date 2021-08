Tiago Nunes terá apoio de Daniel Azambuja no Ceará para se aprofundar no elenco alvinegro

O técnico Tiago Nunes enfrentará um processo de adaptação por completo no Ceará Sporting Club. Anunciado como novo treinador da equipe cearense na última segunda-feira (30), o comandante trabalhou apenas com um atleta do atual plantel alvinegro (Yony González). Ao todo, o gaúcho de 41 anos terá à disposição 35 jogadores.

Para que o processo seja facilitado, Tiago Nunes terá o suporte da comissão fixa da equipe alvinegra, liderada por Daniel Azambuja. Além disso, o novo treinador receberá vídeos, além de relatórios dos atletas fornecidos pelo setor de análise de desempenho do clube.

Elenco do Ceará

Goleiros : André Luiz, João Ricardo, Vinícius Machado e Richard

: André Luiz, João Ricardo, Vinícius Machado e Richard Zagueiros : Messias, Klaus, Luiz Otávio, Gabriel Lacerda e Alan Uchôa

: Messias, Klaus, Luiz Otávio, Gabriel Lacerda e Alan Uchôa Laterais-direito : Gabriel Dias e Buiú

: Gabriel Dias e Buiú Laterais-esquerdo : Bruno Pacheco, Alessandro e Kelvyn

: Bruno Pacheco, Alessandro e Kelvyn Volantes : Marlon, Pedro Naressi, Oliveira, Fernando Sobral, William Oliveira, Geovane e Fabinho

: Marlon, Pedro Naressi, Oliveira, Fernando Sobral, William Oliveira, Geovane e Fabinho Meio-campistas : Vina e Jorginho

: Vina e Jorginho Atacantes: Jael, Jacaré, Airton, Erick, Yony Gonzalez, Helio Borges, João Victor, Rick, Cléber, Lima, Mendoza e Wendson

Legenda: Rick é o artilheiro do Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro, com 4 gols marcados Foto: Fabiane de Paula / SVM

Estilo de jogo

O principal desafio de Tiago Nunes à frente do Ceará será a implementação de uma filosofia ofensiva. O plantel disponibilizado tem nomes que atendem as características do comandante gaúcho: pontas velocistas, volantes construtores e meias agudos.

O treinador gosta de escalar suas equipes prioritariamente no 4-2-3-1, estrutura utilizada por Guto Ferreira, na qual os atletas já estão acostumados, podendo alterar para o 4-4-2 e 4-3-3. Um dos critérios adotados pela cúpula do Ceará é de ter uma equipe criativa na Série A do Campeonato Brasileiro.

Apresentação e início de trabalho

Tiago Nunes será apresentado oficialmente à imprensa nesta quarta-feira (1º) após realizar o primeiro treinamento como novo técnico do Ceará. O comandante terá 11 dias até o próximo duelo da equipe na Série A, marcado para 12 de setembro (domingo), contra o Grêmio, em Porto Alegre.