Tiago Nunes tem a missão de reativar Ceará com os mesmos jogadores de Guto

Tiago Nunes, anunciado pelo Ceará, vai ter um desafio na carreira, tendo em vista que o Alvinegro se encontra no meio de uma competição difícil como a Série A e não está em bom momento.

Não há tempo para experimentações arriscadas e ele já deve saber: não haverá mudanças significativas no elenco. Salvo se surgir alguma oportunidade de mercado em menos de um mês para o fim do prazo de contratações.

Ou seja, é o elenco que está aí. Tiago terá de enxergar potencialidades que Guto Ferreira não enxergou ou quebrar 'certezas' que o Gordiola também tinha no elenco titular.

Para isso, contará com um arsenal de informações fornecido pelos profissionais alvinegros, desde vídeos a dados de scouts dos atletas.

Chacoalhada na atitude

Legenda: Jael é um dos jogadores que não conseguiu se firmar com Guto Ferreira Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Não é uma missão fácil. O primeiro passo do treinador ex-Corinthians é mexer no emocional da equipe, obviamente afetado pelos revezes e pela mudança recente. Terá de ser novamente um time com gana dentro de campo, diferente do que foi contra o América-MG.

Terá um tempo minimamente razoável para tal. São 13 dias até o próximo confronto. Para a primeira partida, certamente vai contar com auxílio de quem já está no clube, e algumas mudanças pontuais devem ocorrer. O resto é muita parte mental envolvida.

É esperar que o trabalho dê certo. E também há um legado de Guto Ferreira. Trabalho dele jamais deve ser jogado no lixo. Não é por acaso que o time se encontra em 8º lugar.