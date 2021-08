Ceará joga mal e perde para América-MG por 2 a 0 na Arena Independência

O Ceará voltou a perder na Série A do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (29), na Arena Independência, em Belo Horizonte, a equipe de Guto Ferreira perdeu para o América-MG, por 2 a 0. Fabrício Daniel (2x) marcou os gols da partida.

Com o resultado, a equipe cearense permanece na 8ª colocação, com 24 pontos. O América-MG, por sua vez, ocupa a 17ª colocação, com 18.

A equipe alvinegra volta a campo no dia 12 de setembro (domingo) contra o Grêmio, às 11h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio. O duelo é válido pela 20ª rodada.

Primeiro tempo

América-MG e Ceará tiveram atuações opostas na Arena Independência. Enquanto a equipe alvinegra encontrava dificuldades para penetrar no sistema defensivo do Coelho, o time de Vagner Mancini tinha facilidade para encontrar espaços e trabalhar a bola no campo de ataque.

A dificuldade da equipe de Guto Ferreira aumentou ainda mais após o gol cedo da equipe americana. Logo aos 5 minutos da etapa inicial, Fabrício Daniel avançou em velocidade pelo meio-campo e arriscou de fora da área, no canto de Richard, para abrir o placar para o América-MG.

O Ceará até conseguiu balançar às redes do goleiro Matheus Cavichioli. Após cobrança de falta de Vina, William Oliveira marcou. Porém, a arbitragem invalidou o gol após Fabinho tocar com a mão na bola.

Sem conseguir criar no meio-campo, o Ceará finalizou apenas mais uma vez após a cabeçada de William Oliveira. Aos 33 minutos, após boa jogada individual de Fernando Sobral, Vina arriscou de fora da área, mas Matheus Cavichioli defendeu com facilidade.

Legenda: Fabrício Daniel marcou os dois gols do América-MG na partida Foto: Divulgação / América-MG

Segundo tempo

A etapa final foi de pouca inspiração para a equipe alvinegra. Sem conseguir infiltrar na defesa, o Ceará explorava os chutes de fora da área, porém, sem direção.

Em contrapartida, o América-MG foi efetivo e ampliou o marcador. Aos 16 minutos, Patric cruzou na área, Lucas Kal escorou para Fabrício Daniel marca o 2° gol da equipe mineira na partida.

O resultado poderia ter ficado ainda mais elástico em favor do time de Vagner Mancini, após Jael derrubar Juninho e o árbitro Raphael Claus (FIFA-SP) marcar pênalti. Na cobrança, Ribamar parou em Richard.

A equipe alvinegra não conseguiu reagir e saiu com o resultado negativo da Arena Independência.