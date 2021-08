Perfil ofensivo, estudioso e com vontade de trabalhar: motivos do Ceará para contratar Tiago Nunes

O Ceará Sporting Club tem um novo técnico para a temporada de 2021: o gaúcho Tiago Nunes. Após uma sequência de reuniões da cúpula alvinegra para conseguir um substituto de Guto Ferreira, o time fechou nesta segunda-feira (30) com o primeiro da lista de nomes indicados ao cargo.

O acerto é motivo de satisfação interna. Após Athletico-PR, Corinthians e Grêmio, Tiago Nunes deixou claro na negociação o desejo de reencontrar um grande trabalho - e o Vovô oferece as condições, está em 8º na Série A. Em contrapartida, o time cearense recebe um estilo ofensivo.

Dos critérios adotados, um ponto importante foi a formação tática propositiva, da gana da vitória, uma das marcas do profissional. Na busca pelo equilíbrio, o objetivo é ter uma equipe criativa no Brasileirão, que tente resultado positivo e entregue desempenho coletivo, uma crítica da torcida.

Motivos do Ceará para contratar Tiago Nunes

Estilo ofensivo, de buscar mais o resultado

Conhecer a Série A, o elenco e os adversários

Perfil mais estudioso, de inovação tática

Desejo de realizar um grande trabalho na carreira

Carreira vitoriosa e experiência em grandes clubes

Uso de atletas das categorias de base

Legenda: Tiago Nunes foi campeão da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil pelo Athletico-PR Foto: divulgação / Athletico

O perfil estudioso, de permitir variações táticas, também agradou a gestão. Além de conceder chance aos atletas das categorias de base, conhecer a competição e os adversários (critério que afastou gringos do cargo) e uma carreira vitoriosa, com os títulos da Sul-Americana e Copa do Brasil.

Títulos de Tiago Nunes na carreira:

Campeonato Paranaense (2018) | Athletico-PR

Copa Sul-Americana (2018) | Athletico-PR

Recopa Sul-Americana (2019) | Athletico-PR

Copa do Brasil (2019) | Athletico-PR

Campeonato Gaúcho (2021) | Grêmio

A compreensão é de que o elenco é qualificado e pode evoluir através de uma nova filosofia e ambiente de trabalho. Tiago Nunes recebe uma equipe competitiva, em boa posição na classificação e que precisa de respostas no desempenho com a manutenção do trabalho.

Tudo isso foi discutido, com demonstração de empolgação e conhecimento do clube pelo treinador de 41 anos, com ressalvas para os investimentos recentes em infraestrutura. O técnico deve desembarcar na quarta-feira (1º) para estrear contra o Grêmio em 12 setembro. O contrato é até o fim de 2022.