Ceará volta aos treinos com dúvidas e novidades para jogo da volta contra o Floresta

O elenco do Ceará se reapresenta nesta quarta-feira (18) para iniciar a preparação para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense 2026. Após a vitória por 3 a 0 no jogo de ida, os jogadores ganharam dois dias de folga antes de retornar aos treinamentos.

Para a partida de volta, marcada para o próximo domingo (22), o técnico Mozart tem dúvidas e possíveis novidades. As dúvidas são dois jogadores que estão no departamento médico do clube: o goleiro Bruno Ferreira e o meia-atacante Matheus Araújo.

O goleiro está realizando um tratamento na fisioterapia após sofrer uma entorse no tornozelo esquerdo. Já o meio-campista trata um desconforto muscular na coxa esquerda. O Vovô tenta recuperá-los a tempo do jogo da volta, mas eles seguem como dúvida.

Legenda: Com destaque Matheus Araújo e Vina, Ceará é omelhor ataque do torneio com 16 gols feitos até o momento Foto: Kid Júnior/SVM

REFORÇOS PODEM ESTREAR

Por outro lado, o treinador pode ter novidades na lista de relacionados para a partida decisiva contra o Floresta. O zagueiro Luiz Otávio e o centroavante Wendel Silva já estão regularizados e podem ser opções para Mozart.

Eles já estavam regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o jogo de ida, mas ficaram fora dos relacionados. Agora, com uma semana livre para treinamentos, a tendência é que estejam no jogo de volta.

Ceará e Floresta entram em campo no próximo domingo (22), às 18h, no estádio Presidente Vargas (PV), para disputar o jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense. Tendo vencido o jogo de ida por 3 a 0, o Vovô pode perder por até dois gols de diferença para avançar.