Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará volta aos treinos com dúvidas e novidades para jogo da volta contra o Floresta

Mozart pode ter dois desfalques e também duas caras novas no jogo de domingo (22)

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Mozart pode ter mudanças na lista de relacionados contra o Floresta
Foto: Gabriel Silva / Ceará SC

O elenco do Ceará se reapresenta nesta quarta-feira (18) para iniciar a preparação para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense 2026. Após a vitória por 3 a 0 no jogo de ida, os jogadores ganharam dois dias de folga antes de retornar aos treinamentos.

Para a partida de volta, marcada para o próximo domingo (22), o técnico Mozart tem dúvidas e possíveis novidades. As dúvidas são dois jogadores que estão no departamento médico do clube: o goleiro Bruno Ferreira e o meia-atacante Matheus Araújo.

O goleiro está realizando um tratamento na fisioterapia após sofrer uma entorse no tornozelo esquerdo. Já o meio-campista trata um desconforto muscular na coxa esquerda. O Vovô tenta recuperá-los a tempo do jogo da volta, mas eles seguem como dúvida.

Foto de Matheus Araújo, meia do Ceará, que é o melhor ataque do Campeonato Cearense 2026
Legenda: Com destaque Matheus Araújo e Vina, Ceará é omelhor ataque do torneio com 16 gols feitos até o momento
Foto: Kid Júnior/SVM

REFORÇOS PODEM ESTREAR

Por outro lado, o treinador pode ter novidades na lista de relacionados para a partida decisiva contra o Floresta. O zagueiro Luiz Otávio e o centroavante Wendel Silva já estão regularizados e podem ser opções para Mozart.

Eles já estavam regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o jogo de ida, mas ficaram fora dos relacionados. Agora, com uma semana livre para treinamentos, a tendência é que estejam no jogo de volta.

Ceará e Floresta entram em campo no próximo domingo (22), às 18h, no estádio Presidente Vargas (PV), para disputar o jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense. Tendo vencido o jogo de ida por 3 a 0, o Vovô pode perder por até dois gols de diferença para avançar.

Assuntos Relacionados
jogador vini jr. é chamado de macaco durante jogo do real madrid contra o benfica

Jogada

Vini Jr denuncia racismo em Lisboa e critica arbitragem após vitória na Champions

Árbitro aplicou o protocolo antirracismo, mas sem qualquer punição imediata ao atleta do Benfica

Redação Há 20 minutos
Foto de João Ricardo, goleiro do Fortaleza

Jogada

Acertado com o Corinthians, João Ricardo aparece treinando com bola no Fortaleza

Goleiro de 37 anos não joga desde setembro por conta de cirurgia no ombro

Daniel Farias Há 28 minutos
Foto de Mozart, técnico do Ceará

Jogada

Ceará volta aos treinos com dúvidas e novidades para jogo da volta contra o Floresta

Mozart pode ter dois desfalques e também duas caras novas no jogo de domingo (22)

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de torcedores do Fortaleza no PV

Jogada

Fortaleza libera vagas para sócio gratuito para volta da semifinal contra o Ferroviário

Equipes se enfrentam no próximo sábado (21) para decidir vaga na final do Cearense

Daniel Farias Há 1 hora
Lautaro Martínez comemora gol pela Inter de Milão

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (18)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 18 de fevereiro de 2026

Alexandre Mota 18 de Fevereiro de 2026
jogador

Jogada

Ex-Manchester United, Jesse Lingard negocia contrato com o Remo

Meia-atacante de 33 anos pode ser o próximo reforço do clube paraense para a temporada

Redação 17 de Fevereiro de 2026