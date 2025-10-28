Diário do Nordeste
Ceará viaja nesta terça para enfrentar o Fluminense; veja retornos e dúvidas

Fluminense e Ceará se enfrentam nesta quarta pela Série A do Brasileirão

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:33)
Jogada
Legenda: Aylon, jogador do Ceará, durante embarque no aeroporto
Foto: Wellerson Gomes / Ceará SC

A delegação do Ceará viaja no início da noite desta terça-feira (28) com destino ao Rio de Janeiro (RJ), onde o Vovô enfrenta o Fluminense nesta quarta-feira (29), pela Série A do Brasileirão 2025. Para esta partida, Léo Condé tem retornos e dúvidas.

Os retornos são do meio-campista Lourenço e do ponta-esquerda Pedro Henrique. Os dois jogadores foram desfalques na partida contra o Atlético-MG, por conta de suspensão, mas voltam a ficar à disposição do técnico Léo Condé para o jogo contra o Fluminense.

Foto de Matheus Bahia durante embarque do Ceará em voo fretado
Legenda: Matheus Bahia durante embarque do Ceará em voo fretado
Foto: Gabriel Silva/CearaSC

Já as dúvidas são por conta do zagueiro Marcos Victor e do meio-campista Dieguinho. Marcos Victor está em tratamento com a fisioterapia, enquanto Diguinho apresentou apresentou lombalgia aguda antes do jogo contra o Atlético-MG.

Fluminense e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 19h (horário de Brasília), no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), em partida atrasada da Série A do Brasileirão 2025. O Vovô é o 14º colocado, enquanto o Flu está na sétima posição.

