Vina fala da titularidade no Ceará, oscilação do clube na Série A e projeta jogo com o Flu

Vina concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira (27) em coletiva de imprensa no CT de Porangabuçu, após a derrota do Ceará para o Atlético Mineiro por 1 a 0. O meia comentou sobre a titularidade no Vovô, a oscilação do clube na Série A e projetou o jogo com o Fluminense na quarta-feira (29), às 19 horas no Maracanã.

O jogador que tem contrato em definitivo até o fim de 2026, depois de uma grande expectativa e bons jogos, fez seu primeiro jogo como titular desde que retornou ao Vovô. Autor das principais jogadas do Ceará na partida, que teve mais chances que o Galo no jogo mas que perdeu mesmo assim, foi destaque do Alvinegro no confronto.

Eu falei desde o começo que eu venho para para ajudar, para somar os jogadores que aqui estão. E esse é o meu objetivo. Eu agora tive uma conversa ali com com Alino, o analista e eu tenho consciência realmente que que eu fiz um bom jogo. Mas eu acho que o que me faltou um pouquinho é tá mais próximo realmente do Pedro para poder ajudar ele ainda mais. É o que eu vou buscar aqui. Vina Sobre a sequência como titular no Vovô

PRÓXIMOS JOGOS E LUTA CONTRA O REBAIXAMENTO

Sem tempo para lamentar a derrota para o Atlético Mineiro neste sábado (25), em confronto direto pela permanência na elite nacional de 2026, o Vovô enfrenta o Fluminense na quarta-feira (29), às 19h, no Maracanã, em jogo válido pela 12ª rodada, atrasada ainda do primeiro turno. Depois do jogo no Rio de Janeiro, os times se enfrentam em seguida na Arena Castelão no domingo (2), às 16h, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"É uma semana aí meio atípica. Porque a gente vai ter dois jogos contra o mesmo adversário. A gente sabe que a estratégia basicamente vai ser a mesma por se tratar do mesmo clube, do mesmo time, mas a gente sabe do fator casa. A gente sabe que primeiro a gente vai enfrentar eles lá, como eu falei, um jogo difícil no Maracanã, com o apoio do torcedor. Eles venceram a última partida. Tenho certeza que o torcedor deles vai comparecer. Eles têm a os objetivos deles a ser traçados e a gente sabe disso. Mas então é ir lá fazer um grande jogo para eu tenho certeza, a gente fazendo um grande jogo lá no jogo da volta, vamos dizer assim, final de semana, eu tenho certeza que nosso torcedor vai mais uma vez comparecer, nos apoiar.", projetou o atleta.

Faltando nove jogos para o fim da temporada, o Ceará viu a distância para a zona de rebaixamento diminuir. Três jogos consecutivos sem vencer, o Alvinegro ligou o alerta para o que seria trágico no fim do ano: cair para Série B. Para isso, os quatros pontos que separam o Vovô e o Vitória, que ocupa o 17º lugar com 31 pontos, servem para indicar que esse momento de oscilação deve acabar o quanto antes.

Não só o Ceará, todas as equipes elas oscilam. Mas sempre nesses momentos o Ceará mostrou força, né? E tenho certeza que mais uma vez, fora de casa, a gente vai fazer um grande jogo para a gente voltar a pontuar, cada vez estar mais perto do nosso objetivo da permanência. Nós precisamos muito do torcedor. Nós temos mais jogos em casa do que fora nessas últimas rodadas e a gente conta com o nosso torcedor. Como já falei, a gente sabe da sintonia quando nós jogadores, juntamente com o torcedor na arena, fica difícil pro adversário. É o que eu peço, o apoio do torcedor, é acreditar que tenho certeza que a gente vai conseguir essa permanência na série A e quem sabe buscar algo na competição. Vina Sobre a luta contra o rebaixamento

FASES DE PEDRO RAUL E MARLLON

A pressão no (camisa) é grande, porque todo jogo pro torcedor principalmente tem que tá fazendo gol. Mas a gente sabe que que o Pedro ele nos ajuda dentro de campo, dentro da estratégia que que que o Condé passa, ele ajuda. É um cara que que tem a confiança de todos. Já mostrou aqui no clube a importância dele. Nós jogadores contamos muito com ele, não só com ele, como também eu preciso bater nessa tecla também. com outro jogador que que eu sei que tem sido bastante criticado, que é o Marllon. São jogadores experientes. O Marlon não é à toa que que vira capitão do time quando o Richardson não joga, porque é um cara trabalhador, um cara que se entrega, um cara que que todo dia tá aqui dando o seu melhor nos treinamentos. A gente sabe que que às vezes quando acontece um resultado negativo, às vezes a cobrança chega em um e outro. A gente tem essa consciência, mas aqui internamente que todos os jogadores são importantes, todos os jogadores realmente querem estar no Ceará. Vina Meia do Ceará

