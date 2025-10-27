Fluminense pode ter quatro novidades contra o Ceará; veja provável escalação

Luis Zubeldía, técnico do Fluminense, pode ter até quatro novidades para enfrentar o Ceará nesta quarta-feira (29), pela Série A do Brasileirão 2025. O retorno confirmado é do zagueiro Juan Freytes, que cumpriu suspensão na última rodada.

De acordo com informações publicadas pelo ge, outros três jogadores podem voltar de lesão na partida contra o Ceará: os volantes Martinelli e Nonato e o meia-atacante Paulo Henrique Ganso, todos eles recuperados de lesão.

Diante dos importantes retornos, Luis Zubeldía deve escalar o Fluminense contra o Ceará desta forma: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Juan Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e Cano.

Fluminense e Ceará se enfrentam na próxima quarta-feira (29), às 19h (horário de Brasília), no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), em partida atrasada da Série A do Brasileirão 2025. O Flu é o sétimo colocado, enquanto o Vovô está na 14ª colocação.