Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fluminense pode ter quatro novidades contra o Ceará; veja provável escalação

Equipes se enfrentam na quarta-feira (29) pela Série A do Brasileirão 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Martinelli, jogador do Fluminense
Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Luis Zubeldía, técnico do Fluminense, pode ter até quatro novidades para enfrentar o Ceará nesta quarta-feira (29), pela Série A do Brasileirão 2025. O retorno confirmado é do zagueiro Juan Freytes, que cumpriu suspensão na última rodada.

De acordo com informações publicadas pelo ge, outros três jogadores podem voltar de lesão na partida contra o Ceará: os volantes Martinelli e Nonato e o meia-atacante Paulo Henrique Ganso, todos eles recuperados de lesão.

Diante dos importantes retornos, Luis Zubeldía deve escalar o Fluminense contra o Ceará desta forma: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Juan Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e Cano.

Fluminense e Ceará se enfrentam na próxima quarta-feira (29), às 19h (horário de Brasília), no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), em partida atrasada da Série A do Brasileirão 2025. O Flu é o sétimo colocado, enquanto o Vovô está na 14ª colocação.

Assuntos Relacionados
Foto de Martinelli, jogador do Fluminense

Jogada

Fluminense pode ter quatro novidades contra o Ceará; veja provável escalação

Equipes se enfrentam na quarta-feira (29) pela Série A do Brasileirão 2025

Daniel Farias Há 1 hora
Montagem de fotos de torcedores de Flamengo e Fortaleza na Arena Castelão

Jogada

Fortaleza tem lucro milionário com bilheteria de jogo contra o Flamengo; veja valor

Renda foi dez vezes maior que último jogo em casa; visitantes renderam 76% do valor

Daniel Farias Há 2 horas
Foto de Patrick Mahomes durante Kansas City Chiefs x Chicago Bears na NFL

Jogada

Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (27)

Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026

Daniel Farias 27 de Outubro de 2025
Foto de Donovan Mitchell, jogador do Cleveland Cavaliers, durante jogo contra o Miami Heat na NBA 2024/25

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (27)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias 27 de Outubro de 2025
Foto de Julián Álvarez, jogador do Atlético de Madrid

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (27)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 27 de outubro de 2025

Daniel Farias 27 de Outubro de 2025
jogadores

Jogada

Santos empata com o Botafogo e duelo com o Fortaleza ganha clima de decisão

Equipes se enfrentam no próximo sábado, na Vila Belmiro, pela Série A

Crisneive Silveira 26 de Outubro de 2025