Rodada da Série A dá esperança ao Fortaleza e coloca o Ceará na luta contra Z-4; veja cenário

A 30ª rodada da Série A de 2025 chegou ao fim e trouxe cenários distintos para Ceará e Fortaleza. No sábado (25), as equipes entraram em campo, com a derrota alvinegra para o Atlético-MG e a vitória tricolor diante do Flamengo. Com a combinação de resultados, cada time teve um impacto na tabela.

Legenda: Times que luta contra o rebaixamento após a 30ª rodada da Série A Foto: reprodução / SrGoool

Em um contexto muito crítico, o Fortaleza voltou a nutrir esperanças de evitar o rebaixamento. Com o triunfo, o Leão deixou a vice-lanterna e subiu para a 18ª colocação, com 27 pontos - cinco de distância para o Santos, que é o primeiro fora do Z-4, com 31, que empatou com o Botafogo em 2 a 2. Além disso, a partir do 15º colocado, foi o único que venceu na rodada, o que manteve a pontuação da permanência mais baixa.

O destino também colocou uma grande oportunidade pela frente: no próximo sábado (1º), às 16h, na Vila Belmiro, tem simplesmente o Santos pelo caminho, em um confronto com peso de “final de Copa do Mundo”. Se vencer, diminui a distância para deixar o Z-4 para dois pontos antes do Clássico-Rei.

Ceará entrou na luta contra o rebaixamento

Um mês atrás, o Ceará estava na 11ª posição, com 31 pontos. A distância para o Z-4 era de nove. Um mês depois, o mesmo time é o 15º, com 34. Foram 15 pontos em disputa e quatro ganhos somados. E a 30ª rodada serviu para colocar de vez o time alvinegro na luta contra o rebaixamento.

Caindo na tabela de classificação, a equipe transformou uma campanha sólida em um flerte com o perigo. A combinação de resultados poderia ser pior, mas não deixa de ser ruim: em um confronto direto, perder por 1 a 0 para o Atlético-MG resultou em uma ultrapassagem do Galo, que foi para 36. De fato, ainda precisa de duas vitórias para escapar de vez em nove jogos, no entanto, liga o alerta ao emendar três rodadas sem vitória. E os próximos duelos são com Fluminense (2x) e o Fortaleza.

Chances estatísticas de Ceará e Fortaleza na Série A (UFMG)

Rebaixamento: 9,7% (Ceará) | 78,8% (Fortaleza)

Sul-Americana: 33,2% (Ceará) | 1,8% (Fortaleza)

Libertadores: 0,4% (Ceará) | 0% (Fortaleza)

Jogos do Ceará até o fim da Série A

29.10 - Fluminense x Ceará | Maracanã, às 19h

02.11 - Ceará x Fluminense | Arena Castelão, às 16h

06.11 - Ceará x Fortaleza | Arena Castelão, às 20h

09.11 - Corinthians x Ceará | Neo Química Arena, às 16h

Ceará x Internacional | data, horário e local a definir

Mirassol x Ceará | data, horário e local a definir

Ceará x Cruzeiro | data, horário e local a definir

Flamengo x Ceará | data, horário e local a definir

Ceará x Palmeiras | data, horário e local a definir (rodada atrasada)

Jogos do Fortaleza até o fim da Série A