Série A pode virar até G-9 e ajudar o Ceará em sonho internacional; entenda

O Ceará está próximo de conquistar o primeiro objetivo na Série A de 2025: a permanência. Na 10ª posição, com 34 pontos, o Vovô tem nove de vantagem da zona de rebaixamento e quatro de distância para o G-8. Assim, apesar da diretoria evitar qualquer euforia, o sonho internacional é real.

Restando 12 partidas, com 36 pontos em disputa, o time cearense precisa somar mais 11, ou seja, conquistar mais três vitórias e dois empates, para atingir os 45. No entanto, se seguir na crescente, tem tudo para já superar essa pontuação e se estabelecer pela primeira vez na história na 1ª página.

Logo, a verdadeira luta é para definir se atinge a Copa Sul-Americana ou pré-Libertadores. E as vagas podem aumentar a depender das definições dos torneios da Conmebol e da Copa do Brasil.

G-6, G-7, G-8 ou G-9 na Série A?

Legenda: A Série A do Brasileiro pode ofertar mais vagas para a Libertadores e a Sul-Americana de 2026 Foto: Lucas Figueiredo / CBF

No momento atual, a Série A classifica seis times para a Libertadores (G-6), com o G-4 garantindo vaga direta na fase de grupos e duas na pré-Libertadores. Hoje, o 6º é o Mirassol, com 43 pontos.

Esse cenário pode aumentar e ficar mais acessível com a definição do campeão dos demais torneios. Na Libertadores, Palmeiras e Flamengo estão nas semifinais e podem ganhar vaga na próxima edição da competição. Na Sul-Americana, o Atlético-MG segue vivo nas semis, assim como na Copa do Brasil (com Cruzeiro, Corinthians, Vasco e Fluminense), que também classifica à Liberta.

Vale ressaltar que para cada cenário se confirmar, os respectivos times precisam permanecer, ao fim da 1ª divisão, na zona de classificação do Brasileirão. Deste modo, ganharia uma vaga via outra competição e repassaria a classificação através da Série A para a tabela. Exemplo: hoje na 15ª colocação da elite nacional, o Atlético-MG precisaria entrar no G-6 para aumentar as vagas em G-7.

Em tempo: para cada nova vaga concedida à Libertadores, uma nova é aberta para a Sul-Americana. Logo, classificariam times até a 12ª posição, 13ª e até 14ª, a depender do andamento dos torneios.

Chance de Sul-Americana ou Libertadores

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal do Ceará (UFMG), o Ceará tem 6,4% de chance de se classificar à Libertadores e 62,1% de chegar até a Copa Sul-Americana.

No contexto atual, o cenário é de G-6 (Liberta) e G-12 (Sula). Por isso, se as vagas aumentam, em paralelo, as oportunidades do Vovô de alcançar um sonho internacional também podem aumentar.

Torneios que podem impactar na classificação da Série A

Semifinal da Sul-Americana (Atlético-MG)

21.10 (terça) | Independiente del Valle (EQU) x Atlético-MG - Banco Guayaquil, às 21h30

28.10 (terça) | Atlético-MG x Independiente del Valle (EQU) - Arena MRV, às 21h30

Semifinal da Libertadores (Palmeiras e Flamengo)

22.10 (quarta) | Flamengo x Racing (ARG) - Maracanã, às 21h30

23.10 (quinta) | LDU (EQU) x Palmeiras - Casa Blanca, às 21h30

29.10 (quarta) | Racing (ARG) x Flamengo - Presidente Perón, às 21h30

30.10 (quinta) | Palmeiras x LDU (EQU) - Allianz Parque, às 21h30

Semifinal da Copa do Brasil (Cruzeiro, Corinthians, Vasco e Fluminense)

Cruzeiro x Corinthians: jogos de ida e volta previstos para dezembro

Vasco x Fluminense: jogos de ida e volta previstos para dezembro