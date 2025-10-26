O que disse Léo Condé sobre o momento de Pedro Raul no Ceará

O Ceará perdeu para o Atlético-MG por 1 a 0, neste sábado (25), na Arena MRV, pela 30ª rodada da Série A. Um resultado que mantém o alerta ligado contra o rebaixamento e que passa pelas chances desperdiçadas, principalmente em oportunidades com o atacante Pedro Raul. Em coletiva, o técnico Léo Condé reconheceu o momento ruim, mas demonstrou confiança no atleta.

“É, realmente, o Pedro Raul nesses últimos jogos fez um ou dois gols, é pouco para aquilo que a gente (espera), principalmente pela que ele criou, a expectativa na chegada dele, quando foi muito importante pra gente no Estadual e no início do Brasileirão. Mesmo assim, tem contribuído, às vezes tem jogo que ele não tem feito gol, mas como no exemplo contra o Santos, que a gente venceu por 3 a 0, ele teve uma participação muito boa dentro do jogo. No Sport, também teve uma boa participação. Naturalmente, o campeonato é muito difícil, os jogos são pesados, vão existir alternâncias de um jogo melhor e outro mais abaixo, mas é um jogador que a gente tem que tem confiança nele. A gente sabe que essa reta final são nove jogos decisivos, precisamos resgatar (o Pedro Raul), passar confiança para ele”. Léo Condé Técnico do Ceará

Artilheiro do Ceará na temporada com 14 gols, Pedro Raul tem oito somente na Série A, o que reforça a importância para o setor ofensivo. No entanto, nos últimos 12 partidas, marcou apenas um. E a queda de rendimento individual, com chances desperdiçadas, impacta também nos resultados, com o Vovô acumulando agora três rodadas sem vitória e caindo na tabela: está em 14º, com 35 pontos.

Momento do Lucca

Em contrapartida, Condé promoveu a estreia do jovem centroavante Lucca. Contratado em definitivo junto ao Internacional em agosto, sendo também revelado nas categorias de base do Vovô, o atleta de 22 anos não tinha recebido chances, mas entrou na vaga de Pedro Raul e jogou por 18 minutos.

“O Lucca também é um jogador jovem, de bom potencial, e a gente espera também aproveitá-lo talvez mais. Teve um período de adaptação que normalmente a gente faz com todos os atletas, como tivemos paciência de fazer com Vina e Zanocelo e, hoje, são jogadores que são realidade, mas de uma certa forma é o momento da gente potencializar e passar confiança para esses jogadores que que a gente sabe que são nesses momentos que a gente vai pela frente”. Léo Condé Técnico do Ceará

Assim, há expectativa de que Lucca possa ser mais acionado. O próximo compromisso alvinegro é na quarta-feira (29), às 19h, no Maracanã, contra o Fluminense, em jogo atrasado da 12ª rodada.