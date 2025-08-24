Entenda motivos do Ceará para apostar em Lucca como o novo centroavante do elenco

O Ceará acertou o retorno do centroavante Lucca. Revelado em Porangabuçu, o atacante foi vendido ao Internacional em 2021 por R$ 1,2 milhão e agora retorna mais experiente para Porangabuçu. O Diário do Nordeste lista os motivos do time alvinegro para fechar a contratação.

No profissional do Inter, foram 71 partidas, com três gols e três assistências. Emprestado pelo Vovô ao Sub-17 gaúcho em 2020, subiu logo ao Sub-20, onde se tornou um artilheiro na base colorada, e depois ascendeu à equipe principal.

Condição de contrato

Lucca retorna ao Ceará sem custos, com contrato até o fim de 2027 e 45% dos direitos econômicos. O vínculo no Internacional seria encerrado em dezembro de 2025, ou seja, poderia firmar pré-contrato com qualquer time. Assim, o Vovô fecha com o atacante e mantém esse passe dividido entre os clubes.

Pelas cláusulas, caso Lucca ficasse livre no mercado no início de 2026, a equipe cearense também perderia o percentual de direito econômico anterior, que era cerca de 40%. Logo, o novo contrato em definitivo também resguarda financeiramente o clube para uma eventual venda futura do atleta e aumenta o índice disponível ao time cearense.

Legenda: O atacante Lucca tinha contrato com o Internacional até o fim de 2025 Foto: Ricardo Duarte / Internacional

Busca por um camisa 9

Uma das prioridades alvinegras no mercado era um centroavante. Na avaliação interna, o clube precisa de uma outra opção de camisa 9 para ser a “sombra” de Pedro Raul, pelo menos em característica e domínio da área. Logo, Lucca preenche essa lacuna, sendo agora o 5º reforço da janela, além do volante Vinicius Zanocelo, do meia Vina e dos atacantes Rodriguinho e Paulo Baya.

Antes, o principal alvo era o argentino Lautaro Díaz, mas não houve desfecho na negociação com o Cruzeiro. Com o fim do período de contratações próximo, o Vovô adiantou as tratativas em busca de uma opção mais viável.

Legenda: Pedro Raul é o artilheiro do Ceará na temporada e um dos principais do futebol brasileiro em 2025 Foto: Davi Rocha / SVM

DNA Alvinegro

O departamento de futebol do Ceará entende que Lucca tem o “DNA Alvinegro”. Formado na Cidade Vozão, sempre demonstrou um perfil mais brigador, aguerrido em campo, de dedicação na marcação e trabalho coletivo, que são marcas da equipe de Condé em 2025.

Assim, em termos de característica, acrescenta maior capacidade de finalização e pivô, como um centroavante clássico, um tipo de jogador que o plantel não tinha desde a saída de Lelê. As demais opções são: Pedro Raul (titular), Aylon (falso 9/ponta) e Guilherme (destaque da base).

Legenda: O atacante Lucca deixou o Ceará e se transferiu para o Internacional quando tinha 17 anos Foto: reprodução / Redes Sociais

Retorno no passado e potencial no futuro

Lucca tem a oportunidade de contribuir esportivamente com o Ceará em 2025, mas já auxiliou o clube em temporadas anteriores. Em 2020, foi envolvido na negociação com o volante Charles junto ao Inter, sendo um destaque da base repassado ao clube gaúcho para a vinda do meio-campo, que posteriormente foi campeão da Copa do Nordeste e negociado para a Europa.

Em 2021, foi adquirido pela agremiação colorada por R$ 1,2 milhão, deixando 40% do passe atrelado ao Vovô. Já em 2025, evita um prejuízo financeiro, amplia o percentual e pode ajudar ao preencher uma carência do elenco.