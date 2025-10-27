Preparador físico da Seleção Brasileira visita o Ceará e acompanha treino comandado por Condé

Cristiano Nunes, integrante da comissão técnica de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira, visitou as dependências do Ceará nesta segunda-feira (27) e acompanhou o trabalho do técnico Léo Condé, que comandou os trabalhos com foco no Fluminense, próximo adversário no Brasileiro. Além disso, o preparador físico da Canarinho conheceu o Centro de Saúde e Performance (CESP) do Alvinegro.

O profissional visitou os oito setores do CESP e conversou com os demais integrantes do setor. Em seguida, Cristiano acompanhou a reapresentação do time comandado por Léo Condé do banco de reservas, ao lado de Ricardinho, assessor de futebol, e de André Martins, coordenador do CESP. O executivo de futebol Lucas Drubscky também participou do momento.

“A visita foi muito importante para que pudéssemos apresentar de perto como funcionam nossos processos internos, a estrutura e a forma de trabalho do CESP. Essa troca é fundamental para fortalecer a relação entre o clube e a CBF, além de contribuir para o alinhamento de metodologias e boas práticas na área de saúde e performance no futebol brasileiro”, destacou André Martins, coordenador do CESP.

O Ceará volta a campo no domingo (2), quando recebe o Fluminense em jogo da 31ª rodada do Brasileiro. O duelo terá início às 16h (de Brasília), na Arena Castelão.