Condé elogia Vina e lamenta gol precoce na derrota do Ceará para o Atlético-MG

Equipes se enfrentaram no Mineirão

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Léo Condé, técnico do Ceará.
Foto: Davi Rocha/SVM

O Ceará foi derrotado pelo Atlético-MG por 1 a 0, no Mineirão. O gol adversário, marcado aos 23 segundos do primeiro, o mais rápido da Série A de 2025, surpreendeu a equipe cearense. O técnico Léo Condé lamentou o gol precoce sofrido pelo time e destacou a atuação de Vina, que entrou pela primeira vez como titular.

“A ideia era não permitir transições nas costas da nossa linha de defesa, e fizemos isso muito bem. O Bruno (Ferreira) quase não foi acionado durante o jogo e, aos poucos, fomos nos soltando, alternando jogadas pela direita, pela esquerda e, principalmente, pelo centro. O Vina fez muito bem esse trabalho pelo corredor central, e criamos boas situações de gol, uma com o Pedro Raul, outra com o próprio Vina e alguns chutes de fora da área”, ressaltou o treinador. 

“Saímos lamentando o resultado, mas com a consciência de que a equipe fez um jogo consistente e equilibrado dentro do que imaginávamos, sabendo que seria decidido nos detalhes, e foi”, completou.

Alan Franco marcou o único gol da partida no primeiro toque que deu na bola. Após lançamento de Scarpa, Dudu recebeu e tocou para o jogador finalizar da entrada da área. 

“Surpreendeu a todos (o gol), principalmente pela maneira como aconteceu. Jogada de velocidade do Atlético. No primeiro lance. Mas são situações que acontecem no futebol, uma fatalidade. A equipe sentiu um pouquinho ali nos primeiros 10 ou 15 minutos, o que é natural", afirmou.

"No primeiro lance sofre o gol, mas depois foi se assentando dentro do jogo e cumprindo aquilo que a gente propôs: não vir só para marcar, mas também criar dificuldades para o Atlético quando tivéssemos a bola”, analisou o treinador. 

Com o resultado, o Ceará caiu para a 14ª posição e segue com 35 pontos. O Alvinegro de Porangabuçu volta a campo no próximo domingo (2), quando recebe o Fluminense em jogo da 31ª rodada do torneio nacional. O duelo terá início às 16h (de Brasília), na Arena Castelão.

