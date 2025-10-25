Apesar da derrota, Vina mostra em seu 1º jogo como titular que pode ser a referência técnica no Vovô

Vina foi o melhor jogador do Ceará contra o Atlético/MG na derrota por 1x0 na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG) neste sábado (25). Ele foi titular pela 1ª vez no Vovo na Série A, e mostrou que pode ser a reserva técnica em um momento ruim de muitos jogadores.

Como meia centralizado, ele distribuiu bons passes - sendo 6 decisivos - e deu 3 finalizações perigosas, sendo uma exigindo grande defesa de Everson.

E em um momento ruim de muitos jogadores ao mesmo tempo, Vina pode ser o jogador mais decisivo nessa reta final.

O Ceará claramente está no limite técnico, com jogadores esgotados, muitos que estão desde o início da campanha como: Pedro Raul - perdeu três chances claras de gol - Galeano, Fernandinho, Lucas Mugni. Todos estão aparecendo menos e sendo menos efetivos, mas Vina, recém chegado, pode ajudar.

Condé soube esperar o momento certo e aumentar a cada jogo a 'minutagem' de Vina até lança-lo como titular.

O Vozão vai precisar dele para conquistar os 10 pontos em 9 jogos. O momento do Ceará não é bom - são 3 jogos sem vencer - e 4 pontos do Z4 e Condé deve mantê-lo como titular para o jogo com o Fluminense, na quarta-feira (29), às 19 horas no Maracanã.