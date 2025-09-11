Ceará vai comprar Pedro Raul do Corinthians? Presidente esclarece possibilidade

João Paulo Silva, presidente do Ceará, falou sobre a possibilidade de comprar o centroavante Pedro Raul em definitivo. O jogador pertence ao Corinthians e está emprestado ao Ceará, onde é artilheiro da equipe na temporada, com 13 gols.

“A gente não fez nenhum contato com o Corinthians, não chegamos a conversar ainda sobre uma possível compra”, afirmou o presidente do Ceará em entrevista exclusiva ao programa Jogada 1º Tempo da última quarta-feira (10).

Legenda: Pedro Raul está emprestado pelo Corinthians ao Ceará Foto: Thiago Gadelha/SVM

Apesar de não descartar a possibilidade de comprar Pedro Raul, João Paulo Silva esclareceu que o fator financeiro pode dificultar eventuais negociações. O mandatário alvinegro afirmou que o valor gasto pelo Corinthians está fora da realidade do Ceará.

“O Corinthians pagou 6 milhões de dólares pelo Pedro Raul, esse é um valor que está ainda fora da nossa realidade, para fazer uma aquisição em um único jogador”, complementou João Paulo, durante a entrevista ao programa esportivo.

Pedro Raul tem 28 anos e soma 31 partidas e 13 gols com a camisa do Ceará. Ele tem sido a principal referência ofensiva da equipe comandada pelo técnico Léo Condé, o que fez com que muitos torcedores desejassem a sua permanência em definitivo no Vovô.