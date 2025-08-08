Pedro Raul exalta fase do Ceará e se cobra por mais gols: 'Quero fazer gol em todas as partidas'

O atacante Pedro Raul concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (8), antes da partida do Vozão contra o Palmeiras, no domingo (10), no Allianz Parque, pela 19ª rodada da Série A.

Pedro Raul é o artilheiro do Vozão na temporada com 14 gols - metade na Série A - e vive a expectativa de marcar contra o Palmeiras. Ele ressaltou que se cobra muito por gols.

É um momento muito especial. É um ano muito bom que eu tenho vivido. Acho que o meu estilo casou muito com o estilo de jogo da nossa equipe. É fruto do trabalho do dia a dia. Quero fazer mais gols, quero ajudar ainda mais a equipe. A gente tem grandes objetivos durante o ano. Eu queria ter mais gols. Infelizmente, não consegui marcar em todos os jogos. É algo que me cobro bastante, pois quero fazer gol em todas as partidas. Mas também me cobro muito por ajudar a equipe e por jogar bem e sinto que tenho conseguido isso". Pedro Raul Atacante do Ceará

Momento do Ceará

Sobre o próximo adversário, o Palmeiras, o centroavante lembrou dos encontros pela Copa do Brasil e espera que o Ceará conquiste um bom resultado. O Vovô vem de vitória diante do Cruzeiro (2x1 no Mineirão) e empate contra o Flamengo (1x1 no Castelão), que eram líderes da Série A no momento dos confrontos, encara agora outro postulante ao título, que está em 3º.

"É um jogo que a gente já teve a oportunidade de disputar duas vezes neste ano. Conhecemos bem a equipe deles. Será um jogo dificílimo, de muita imposição física, mas já provamos que temos total condição de ir lá e fazer uma excelente partida. Vivemos um ótimo momento e precisamos levar essa boa fase para dentro de campo para fazer o melhor jogo possível

Eles vêm de uma eliminação na Copa do Brasil e devem estar se mobilizando bastante para esta partida. Mas nós também estamos. Vimos de dois bons resultados, vivemos um ótimo momento e precisamos levar essa boa fase para dentro de campo para fazer o melhor jogo possível. Sabemos da dificuldade que é jogar lá, pelo gramado e pelo estilo de jogo do Abel, mas, como eu disse, estamos preparados".