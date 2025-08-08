Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Pedro Raul exalta fase do Ceará e se cobra por mais gols: 'Quero fazer gol em todas as partidas'

Atacante tem 14 gols com a camisa do Vozão

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 22:11)
Jogada
Legenda: Pedro Raul é o artilheiro do Ceará na temporada
Foto: KID JUNIOR / SVM

O atacante Pedro Raul concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (8), antes da partida do Vozão contra o Palmeiras, no domingo (10), no Allianz Parque, pela 19ª rodada da Série A.

Pedro Raul é o artilheiro do Vozão na temporada com 14 gols - metade na Série A - e vive a expectativa de marcar contra o Palmeiras. Ele ressaltou que se cobra muito por gols.

É um momento muito especial. É um ano muito bom que eu tenho vivido. Acho que o meu estilo casou muito com o estilo de jogo da nossa equipe. É fruto do trabalho do dia a dia. Quero fazer mais gols, quero ajudar ainda mais a equipe. A gente tem grandes objetivos durante o ano. Eu queria ter mais gols. Infelizmente, não consegui marcar em todos os jogos. É algo que me cobro bastante, pois quero fazer gol em todas as partidas. Mas também me cobro muito por ajudar a equipe e por jogar bem e sinto que tenho conseguido isso".
Pedro Raul
Atacante do Ceará

Momento do Ceará

Sobre o próximo adversário, o Palmeiras, o centroavante lembrou dos encontros pela Copa do Brasil e espera que o Ceará conquiste um bom resultado. O Vovô vem de vitória diante do Cruzeiro (2x1 no Mineirão) e empate contra o Flamengo (1x1 no Castelão), que eram líderes da Série A no momento dos confrontos, encara agora outro postulante ao título, que está em 3º.

"É um jogo que a gente já teve a oportunidade de disputar duas vezes neste ano. Conhecemos bem a equipe deles. Será um jogo dificílimo, de muita imposição física, mas já provamos que temos total condição de ir lá e fazer uma excelente partida. Vivemos um ótimo momento e precisamos levar essa boa fase para dentro de campo para fazer o melhor jogo possível
Eles vêm de uma eliminação na Copa do Brasil e devem estar se mobilizando bastante para esta partida. Mas nós também estamos. Vimos de dois bons resultados, vivemos um ótimo momento e precisamos levar essa boa fase para dentro de campo para fazer o melhor jogo possível. Sabemos da dificuldade que é jogar lá, pelo gramado e pelo estilo de jogo do Abel, mas, como eu disse, estamos preparados".

Assuntos Relacionados

Jogada

Pedro Raul exalta fase do Ceará e se cobra por mais gols: 'Quero fazer gol em todas as partidas'

Atacante tem 14 gols com a camisa do Vozão

Vladimir Marques Há 1 hora

Jogada

Palmeiras tem três desfalques para enfrentar o Ceará; veja provável escalação

O Verdão recebe o Vozão no domingo (10), às 16 horas no Allianz Parque

Vladimir Marques Há 1 hora
Rinaldo, o homem-raio

Jogada

Rinaldo, o Homem-Raio: ídolo do Fortaleza completa 50 anos | Jogada do Leão #27

Episódio tem uma entrevista exclusiva com Rinaldo

Redação 08 de Agosto de 2025

Jogada

Botafogo terá sete desfalques contra o Fortaleza; veja lista de relacionados

Glorioso enfrenta o Tricolor de Aço neste sábado (9) pela Série A

Vladimir Marques 08 de Agosto de 2025
Foto de Ceará anuncia contratação do meio-campista Vinícius Zanocelo, do Santos

Jogada

Ceará anuncia contratação do meio-campista Vinícius Zanocelo, do Santos

O jogador de 24 anos, que já teve passagem pelo Fortaleza, assinou com o Vovô até o final de 2025

Ian Laurindo* 08 de Agosto de 2025

Jogada

Goleiro Hélton Leite está regularizado e pode estrear pelo Fortaleza

Tricolor de Aço enfrenta o Botafogo, no sábado, no Castelão, pela 19ª rodada da Série A

Vladimir Marques 08 de Agosto de 2025