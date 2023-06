Ceará terá sete desfalques e dois retornos para enfrentar Atlético-GO na Série B

O Ceará vai enfrentar nesta terça-feira, (6), a equipe do Atlético-GO pelo Brasileirão Série B bastante desfalcado. Para a partida, o treinador Eduardo Barroca vai encontrar dificuldades para escalar seu time principal. Isso porque sete jogadores estão fora do jogo.

Dos sete desfalques, quatro jogadores estão suspensos em decorrência dos cartões tomados no jogo contra a Chapecoense, e três atletas seguem em tratamento com o departamento médico do clube.

Em contrapartida, o Alvinegro vai contar com o retorno dos zagueiros Gabriel Lacerda e Tiago Pagnussat, que se recuperou de um estiramento muscular na panturrilha e embarcou juntamente com o time para Goiânia.

SUSPENSOS

Caíque Gonçalves (expulso contra a Chapecoense);

Danilo Barcelos (terceiro cartão amarelo);

Willian Maranhão (terceiro cartão amarelo);

Richardson (terceiro cartão amarelo).

RETORNO

Gabriel Lacerda (volta da suspensão);

Tiago Pagnussat (recuperado de um estiramento muscular).

PENDURADOS

Vitor Gabriel (2º cartão contra Chapecoense);

Guilherme Castilho (2º cartão contra Chapecoense).

DEPARTAMENTO MÉDICO

Willian Formiga (tratamento de entorse no joelho);

Michel Macedo (realiza processo de transição);

Luiz Otávio (trata estiramento muscular na posterior da coxa direita).

A partida acontece nesta terça-feira, (6), às 21h30, contra o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly, pela Série B.

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto