Com novidades, Ceará embarca para enfrentar o Atlético-GO pela Série B

Após vencer a Chapecoense, o Ceará se prepara para encarar o Atlético-GO em mais uma rodada do Brasileirão Série B. A equipe embarcou neste domingo (4), rumo a Goiânia. O zagueiro Tiago Pagnussat e o atacante Hygor são as novidades entre os relacionados.

A equipe alvinegra realizará o último treino antes da partida na manhã desta segunda-feira (5). As atividades vão ocorrer no CT do Goiás. O Ceará é sétimo na tabela, com 16 pontos. Já o Dragão está em oitavo, com a mesma pontuação.