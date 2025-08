Ceará tem negociação em andamento com atacante Paulo Baya

O Ceará tem negociação em andamento com o atacante Paulo Baya, que joga no Fluminense. O Vovô tenta com o time carioca uma antecipação do fim do empréstimo do atleta, que vai até dezembro, para que ele possa ser reemprestado pelo Primavera-SP, equipe que detém vínculo definitivo com o jogador. A informação inicial é do ge, confirmada pelo Diário do Nordeste.

Baya tem apenas 35 minutos jogados pelo Fluminense na Série A, divididos em quatro partidas, por isso pode defender o Vovô na competição. Ele tem 26 anos e joga pelas pontas, do dois lados, mas especialmente pela esquerda. Na temporada 2025, o atacante tem dois gols, sendo um no Brasileirão e outro na Copa do Brasil, além de uma assistência, também na Série A.

Caso concretize o empréstimo do jogador, será o segundo reforço do Ceará na atual janela de transferências, que se encerra em menos de um mês (aberta até 2 de setembro). O Vovô anunciou, até o momento, apenas o meia-atacante Vina para o restante da temporada.

No mercado, o Ceará ainda busca três reforços, sem contar com Vina. Além de atacantes, o Vovô ainda busca um volante e outro atacante.