Ceará tem melhor ataque da Série B no decorrer da 13ª rodada; veja ranking

O Ceará tem o ataque mais positivo da Série B. O Alvinegro venceu o Ituano por 4 a 2 e lidera a estatística com 20 gols marcados, que ainda tem quatro jogos pendentes. O segundo colocado na contagem é o Santos, próximo adversário do time cearense na competição. Ainda faltam quatro partidas para o fim da 13ª rodada. Saulo Mineiro, que marcou três gols na última vitória, e Facundo Barceló são os artilheiros do Vovô na competição, com quatro gols cada.

O Alvinegro, que está em oitavo na tabela, alcançou a marca numa campanha com cinco vitórias, quatro empates e quatro derrotas em 13 partidas disputadas. Já o Peixe está em melhor posição, no sexto lugar, e tem um gol a menos. O time paulista acumula seis vitórias, um empate e cinco derrotas, mas tem um jogo a menos.

Completam a lista de ataques mais positivos: Goiás e América-MG, com 17, e Ituano, com 16 tentos marcados. Apesar de liderar a estatística, o Alvinegro de Porangbuçu tem a terceira defesa mais vazada da competição. Foram 17 gols sofridos. Apenas Ituano (30) e Guarani (22) superam o time no quesito.

O Ceará volta a campo nesta sexta-feira (5), quando enfrenta o Santos na Arena Castelão. O duelo, que terá início às 19h (de Brasília) é válido pela 14ª rodada da competição.

MELHORES ATAQUES

Ceará - 20 gols Santos - 19 gols Goiás - 17 gols América-MG - 17 gols Ituano - 16 gols

DEFESAS MAIS VAZADAS

Ituano - 30 gols sofridos Guarani - 22 gols sofridos Ceará - 17 gols sofridos Ponte Preta - 17 gols sofridos Brusque - 17 gols sofridos