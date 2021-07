Ceará sofre gol nos acréscimos e empata com Cuiabá na Arena Pantanal

O Ceará empatou com o Cuiabá, na Arena Pantanal, em 2 a 2. Rick e Jael marcaram os gols do Vovô na partida, enquanto Elton e Jenison marcaram para o Dourado.

Com o resultado, o Ceará figura na 11ª colocação, com 15 pontos. O Cuiabá, por sua vez, ocupa a 18ª posição, com seis.

Primeiro tempo

Ceará e Cuiabá fizeram uma partida movimentada na Arena Pantanal. A equipe de Guto Ferreira buscou o gol durante toda a etapa inicial, mas acabou pecando na falta de pontaria dos seus finalizadores e, além disso, na boa atuação do goleiro João Carlos.

Em contrapartida, com uma postura reativa, o Dourado buscava os contra-ataques em velocidade pelas pontas. O atacante Clayson foi quem mais deu trabalho ao goleiro Richard, com arremates de fora da área. Aos 25 minutos, o ponta finalizou e o arqueiro mandou para escanteio. Na cobrança, Pepê encontrou Elton na área e o camisa 9 do Cuiabá desviou para o gol, abrindo o marcador na Arena Pantanal.

O gol sofrido fez o Ceará se lançar ao ataque. Três minutos depois, aos 28, Jael teve a chance de empatar a partida, após receber de Messias, dominar e finalizar de frente para a meta de João Carlos. O arremate, no entanto, acertou a defesa e saiu raspando a trave.

A equipe mato-grossense teve uma perda importante ainda no 1° tempo. O volante Pepê foi expulso aos 38 minutos, após receber o 2° cartão amarelo na partida. A vantagem numérica, no entanto, não foi suficiente para o Ceará conseguir o gol de empate na etapa inicial.

Segundo tempo

A pressão alvinegra seguiu na etapa final. Guto Ferreira iniciou o 2° tempo com duas mexidas na equipe. As entradas de Vina e Lima, nos lugares de Marlon e Jorginho, respectivamente, deram maior presença ofensiva ao Vovô.

O gol de empate não demorou a sair. Logo aos 11 minutos, Lima encontrou Rick na área, o atacante saiu cara a cara com João Carlos e bateu no canto do goleiro.

A vantagem numérica dava ao Ceará tranquilidade para propor o jogo. A pressão alvinegra persistiu e, aos 17 minutos, Lima mandou sobre o gol de João Carlos. Três minutos depois, o meio-campista do Vovô cruzou na cabeça de Jael e o atacante finalizou no gol, virando o duelo para a equipe de Guto Ferreira.

O adversário, por sua vez, seguia encontrando dificuldades de fura o bloqueio defensivo imposto pelo lado alvinegro. Porém, aos 48 minutos do 2° tempo, após uma finalização de Rafael Gava, a bola desviou em Messias e sobrou nos pés de Jenison. O atacante bateu na saída de Richard e igualou o marcador.

Próximo adversário

O Ceará volta a campo no próximo sábado (17) contra o Athletico-PR, na Arena Castelão, pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.