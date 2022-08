Ceará se despede da Copa Sul-Americana com premiação milionária; veja valores

O Ceará se despediu da Copa Sul-Americana nas quartas de finais ao ser eliminado pelo São Paulo no Castelão na disputa de pênaltis. Apesar da dolorida eliminação, a campanha alvinegra na competição foi de destaque, merece reconhecimento e garantiu uma premiação milionária pela caminhada.

Ao todo, o Alvinegro recebeu R$ 10,8 mihões (US$ 2 milhões) pelo acumulado de fases. Pela 1ª Fase (com campanha perfeita de 100% de aproveitamento, foram US$ 900 mil recebidos), sendo US$ 300 mil por cada jogo em casa.

Com a passagem para as Oitavas, o Vovô recebeu US$ 500 mil, e ao eliminar o The Strongest em dois jogos e chegar às quartas, mais US$ 600 mil.

Com a eliminação nas quartas, o time alvinegro perdeu a chance de continuar sonhando com o título inédito e de receber uma cota de US$ 800 mil (cerca de R$ 4,5 milhões), caso chegasse às semifinais.



PREMIAÇÃO FINAL DO CEARÁ NA SUL-AMERICANA



Fase de grupos: US$ 900 mil.

Oitavas de final: US$ 500 mil.

Quartas de final: US$ 600 mil

Total: US$ 2 milhões (R$ 10,8 milhões).

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil