Ceará projeta retorno de sete jogadores em reapresentação para Clássico-Rei; veja boletim médico

O Ceará venceu o Sergipe na estreia da temporada de 2022 e já tem um Clássico-Rei pela frente: enfrenta o Fortaleza no sábado (5), às 17h15, na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste. Após viagem para Aracaju-SE, o grupo se reapresenta na quarta-feira e projeta retornos ao elenco.

Segundo o último boletim médico do clube, sete atletas devem se juntar ao plantel do técnico Tiago Nunes na próxima atividade - recuperados da Covid-19. A lista contempla: goleiro Richard, zagueiros Luiz Otávio e Gabriel Lacerda; meia Léo Rafael; além dos atacantes Gabriel Santos, Erick e Jacaré.

Vale ressaltar que os zagueiros Jeferson e Messias, o volante Richardson e os meias Vina e Lima retornaram às atividades ao longo do fim de semana, mas não foram relacionados para estreia. Assim, a comissão técnica pode somar mais alternativas para a próxima partida do Nordestão.

Contra o Sergipe, o elenco alvinegro precisou ser acrescido de peças das categorias de base. No ano vigente, o Vovô irá disputar também o Campeonato Cearense, a Série A do Brasileiro, a Copa do Brasil e a Sul-Americana.

Confira boletim médico do Ceará:

Bruno Pacheco: segue tratando de lesão no adutor esquerdo.

Jael: em recuperação pós-cirúrgica de lesão no tendão de Aquiles.

Fernando Sobral: em transição após se recuperar de tendinite no pé esquerdo.

No último final de semana, retornaram aos treinamentos após isolamento por Covid-19: Vina, Lima, Messias, Jeferson e Richardson.

Retornaram hoje (31) aos treinamentos após isolamento por Covid-19: Richard, Léo Rafael e Gabriel Santos.

Retornam aos treinamentos amanhã (1º) após isolamento por Covid-19: Luiz Otávio, Lacerda, Jacaré e Erick.