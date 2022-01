Com 15 ausências, veja lista de 22 relacionados do Ceará para estreia contra o Sergipe

O Ceará estreia na temporada nesta segunda-feira (31), às 21h30min, contra o Sergipe, e o técnico Tiago Nunes tem muitos problemas para o confronto pela Copa do Nordeste. São nada menos que 15 ausências do elenco principal, incluindo vários jogadores titulares e importantes.

Entra a lista dos atletas que sequer viajaram estão o goleiro Richard, os zagueiros Luiz Otávio, Messias e Gabriel Lacerda, os volantes Fernando Sobral e Richardson, os meias Vina, Lima e Léo Rafael, além dos atacantes Erick, Jacaré e Gabriel Santos.

Também estão na lista o goleiro André Luiz, o lateral-direito Buiú e o meia Wescley, completando os 15 desfalques.

Com isso, Tiago Nunes teve que relacionar jovens jogadores revelados na base do Vovô para complementar a delegação em Aracaju. É o caso do lateral-direito Átila, dos volantes Rubens, Matheus Índio e Da Guia, do meia David e dos atacantes Felipe Micael e Pedro Igor.

Contabilizando todas as ausências, o provável Ceará tem João Ricardo; Nino Paraíba (Michel Macedo), Marcos Victor, Lucas Ribeiro e Victor Luís; Richard, Marlon, Kelvyn e Iury Castilho; Mendoza e Zé Roberto (Cléber).

VEJA LISTA DE RELACIONADOS DO CEARÁ

Goleiros: João Ricardo e Vinícius Machado

Zagueiros: Marcos Victor e Lucas Ribeiro

Laterais: Nino Paraíba, Michel Macedo, Victor Luís e Átila (base)

Volantes: Richard, Marlon, Kelvyn, Geovane, Rubens (base), Matheus Índio (base) e Da Guia (base)

Meia: David (base)

Atacantes: Iury Castilho, Zé Roberto, Mendoza, Cléber, Felipe Micael (base) e Pedro Igor (base)