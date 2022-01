Preparador físico do Ceará avalia cronograma após estreia adiada: "aprimorar os detalhes finais"

A estreia do Ceará na temporada de 2022 foi adiada. O jogo contra o Sergipe, pela Copa do Nordeste, foi remarcado de sábado (29) para segunda-feira (31), com bola rolando às 21h30, em Aracaju-SE. O preparador físico alvinegro, Roberto Farias, avaliou o adiamento e como isso afeta o planejamento do Vovô.

"O adiamento da partida muda os planos, já que estávamos focados no jogo desde o dia da apresentação. Mas não vejo pelo lado negativo. Teremos mais dois dias para descansar, a viagem foi desgastante. Teremos mais dois dias para treinar para aprimorar os detalhes finais que o Tiago queria", avaliou na Vozão TV.

A mudança no cronograma é por conta de um surto de Covid-19 no elenco sergipano: 16 atletas infectados e cinco membros da comissão técnica. Assim, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou a data, o que gerou um novo cronograma de atividades para o Ceará.

Cronograma do Ceará para enfrentar Sergipe:

Sábado (29/01) | treino às 16h no Batistão.

Domingo (30/01) | apronto às 16h no CT do Confiança.

Segunda-feira (31/01) | Sergipe x Ceará, às 21h30, no Batistão.

Leia mais Jogada Ceará empresta William Oliveira ao Sport até o fim da temporada

Boletim médico

No último boletim médico do elenco, na segunda (24), o Ceará divulgou que quatro atletas testaram positivo para Covid-19: o goleiro Richard, o zagueiro Messias, os meias Léo Rafael e Vina. Antes disso, no sábado, o lateral-esquerdo Buiú, o volante Richardson, o goleiro André Luiz e o meia Lima ficaram de fora do jogo-treino com o Floresta também por conta do novo coronavírus.

Assim, a expectativa é de muitas novidades na formação tática para enfrentar o Sergipe. A provável escalação alvinegra conta com: João Ricardo; Michel Macedo, Marcos Victor, Lucas Ribeiro e Victor Luis; Geovane, Richard e Marlon; Mendoza, Iury Castilho e Zé Roberto.