Ceará empresta William Oliveira ao Sport até o fim da temporada

O volante William Oliveira, que teve um ano irregular no Ceará, com lesão e testagem positiva para Covid, foi emprestado ao Sport-PE até o fim da atual temporada. O próprio nome do atleta não está mais disponível entre o plantel alvinegro no site oficial.

O acerto com o clube pernambucano foi confirmado na sexta-feira (28), mesmo com interesse de outros clubes da Série B do Campeonato Brasileiro. Além de Oliveira, o Sport também contará com outro jogador do alvinegro, Pedro Naressi.

Mesmo com empréstimo até dezembro de 2022, William Oliveira não deve retornar para Porangubuçu. O contrato do jogador não foi ampliado pela diretoria, então poderá assinar com qualquer time a partir de 2023.