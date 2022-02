Ceará vence Sergipe fora de casa em sua estreia na Copa do Nordeste

O Ceará largou bem na temporada 2022 e na Copa do Nordeste. O Alvinegro superou cerca de 15 desfalques e venceu o Sergipe por 1 a 0, no estádio Batistão, em Aracaju. O gol da vitória do Ceará foi do centroavante Zé Roberto, aos 9 minutos do 1º tempo, em jogada de oportunismo.

Com o resultado, o Vozão soma seus primeiros 3 pontos no Grupo B e volta suas atenções para o Clássico-Rei no sábado (5), às 17h45 no Castelão, pela 3ª rodada da competição.

Como foi o jogo Jogada Sergipe 0 x 1 Ceará pela Copa do Nordeste: fim de jogo

O jogo

O Ceará entrou em campo com muitos desfalques entre lesionados e infectados pela Covid-19. O técnico Tiago Nunes não tinha jogadores importantes como o goleiro Richard, Messias, Vina, Luiz Otávio, Bruno Pacheco, Fernando Sobral, Lima Erick, entre outros.

Assim, o treinador montou a equipe mais experiente possível, com muitos atletas da base no banco de reservas. Com dois atacantes fixos na frente, Zé Roberto e Cléber, o Ceará marcava em cima a saída de bola do time da casa e esta pressão deu resultado.

Aos 8 minutos, Zé Roberto cruzou na cabeça de Cléber para a bola foi pra fora. Mas no lance seguinte, Cléber pressionou a saída de bola, interceptou o lance de cabeça e Zé Roberto marcou, em jogada de oportunismo.

Legenda: Com tantos desfalques, o Ceará teve dificuldade para impor seu jogo diante do Sergipe Foto: Israel Simonton / Ceará SC

Minutos depois, Marlon deu ótimo passe de calcanhar para Michel Macedo, que foi derrubado entro da área e o penalti foi marcado. Só que Zé Roberto cobrou e mandou na trave.

Mesmo com mais posse de bola no 1º tempo, o Ceará não criou mais grandes chances. E o time da casa, muito faltoso, também levou pouco perigo, apenas em finalizações de longe.

Segurou

Se o primeiro tempo não foi lá essas coisas, a etapa final foi mais faltosa, com poucas chances. O Ceará só melhorou no jogo após a entrada de Iury Castilho, que perdeu uma grande chance de frente para o goleiro João Gabriel.

O time da casa ainda ensaiou uma pressão na jogada aérea, mas a defesa alvinegra e o goleiro João Ricardo estavam seguros e garantiram a importante vitória alvinegra fora de casa.