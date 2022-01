Sergipe x Ceará estreiam na Copa do Nordeste: onde assistir, horário, palpites e escalações

O Ceará encara o Sergipe na estreia da Copa do Nordeste 2022. O jogo válido pela segunda rodada será nesta segunda-feira (31), às 21h30, no Estádio Batistão, em Aracaju. O jogo estava previsto para o último sábado, mas foi adiado em virtude do elevado número de atletas com Covid-19.

O cenário também prejudica na definição dos times titulares. No entanto, há possibilidade de estreia de reforços. Vinte equipes disputam a competição chancelada pela CBF, que é organizada pela Liga Nordeste e terá cerca de R$ 30 milhões em premiação.

No último confronto que disputou, o Sergipe goleou o Boca Júnior por 6 a 0 no Campeonato Sergipano. Mas a equipe teve jogo de estreia no Nordestão adiado por casos de Covid. Ao todo, 16 atletas e cinco pessoas da comissão técnica foram infectados com o vírus. A partida contra o Botafogo-PB deveria ter ocorrido na última quarta-feira. Após nova testagem no domingo (30), o clube divulgou que apenas um jogador teve resultado positivo para a infecção, assim, praticamente todo o elenco estará à disposição do técnico Elias Borges.

O Ceará realizou amistoso contra o Floresta e venceu por 2 a 1. No último treino antes da viagem, 15 atletas não compareceram por lesões ou pela Covid. De acordo com o mais recente boletim médico, são cinco casos de infecção: Richard, Messias, Léo Rafael, Vina e William Oliveira. Além deles, também ausentes: Luiz Otávio e Gabriel Lacerda (zag); Buiú e Bruno Pacheco (lat); Fernando Sobral, Lima (mei); Erick, Gabriel Santos e Jacaré (ata). Alguns atletas da base participaram dos trabalhos realizados pelo técnico Tiago Nunes. Iury Castilho e Zé Roberto devem estrear. O Alvinegro é bicampeão invicto do Nordestão.

ONDE ASSISTIR

No streaming, o Nordeste FC e o Sporting Bet. Além da rede social TikTok.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SERGIPE

João Gabriel; Márcio Lima, Alexandre Lazarini, Diego Augusto e Elivelton; Diego Aragão, Janderson, Kaio Wilker e Doda; Matheus de Paula e Léo. Técnico: Elias Borges

CEARÁ

João Ricardo; Nino Paraíba (Michel Macedo), Marcos Victor, Lucas Ribeiro e Victor Luís; Richard, Marlon, Kelvyn e Iury Castilho; Mendoza e Zé Roberto (Cléber). Técnico: Tiago Nunes

FICHA TÉCNICA

Sergipe x Ceará

Data e hora: 31/01, às 21h30

Local: Estádio Batistão

