Análise: Estreia alvinegra com vitória em Sergipe é satisfatória pelo número de desfalques

Estrear com vitória é sempre bom, ainda mais quando as adversidades são muitas. O Ceará conseguiu superar 15 desfalques, entre eles titulares absolutos e largou bem em 2022, vencendo o Sergipe por 1 a 0 em Aracaju.

Certamente o técnico Tiago Nunes tinha como plano de jogo, utilizar o goleiro Richard, Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco, Fernando Sobral, Lima, Erick e Vina. Mas não pode contar com nenhum deles para a estreia, por lesão ou casos de Covid-19.

Ainda assim, a equipe alvinegra que entrou em campo fez seu papel pelas dificuldades apresentadas, seja a falta de entrosamento, de ritmo de jogo, quanto jogar fora de casa pela Copa do Nordeste.

Ainda que o Sergipe seja um adversário apenas mediano no grupo B, as dificuldades apareceram, com um jogo muito pegado e faltoso.

Destaques

A expectativa pelo elenco formado é enorme, mas em todo início de temporada é preciso ter paciência. Mas alguns destaques puderam ser observados nos primeiros 90 minutos do Vovô em 2022.

A dupla de zaga Marcos Victor e Lucas Ribeiro foi muito bem, com velocidade e segurança. Não é fácil substituir Luiz Otávio e Messias, com a dupla conseguindo ocupar bem os espaços e ir bem na jogada aérea.

Outro destaque foi o volante Richard, responsável pela saída de bola e distribuição de jogo. Ele foi o melhor do Ceará na estreia e será um dos pilares do meio campo do técnico Tiago Nunes. Ao lado de Marlon e Geovane, fez um bom jogo no meio campo.

Na frente, Zé Roberto mostrou oportunismo com o gol, apesar do pênalti perdido que liquidaria o jogo com menos de 15 minutos. Praticamente sem opções de velocidade pelos lados do campo, Tiago Nunes escalou dois jogadores como referência, ele e Cléber, e deu certo na etapa inicial. As principais jogadas do 1º tempo saiu dos pés da dupla. Yury Castilho também mostrou bom futebol, melhorando o setor de frente ao entrar na etapa final.

A melhorar, os laterais Michel Macêdo e Victor Luis precisam se soltar mais no apoio, e Mendoza aparecer mais para o jogo. Acredito que isso acontecerá no decorrer dos jogos.

Para primeiro jogo do ano a estreia do Ceará foi satisfatória, mesmo sem empolgar. A tendência é o time crescer já no Clássico-Rei de sábado, quando terá mais jogadores importantes disponíveis.