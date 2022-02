Tiago Nunes valoriza elenco do Ceará e elogia atuação em vitória: “fizemos uma partida muito boa”

O Ceará estreou na temporada de 2022 com vitória pela Copa do Nordeste. Nesta segunda-feira (31), em jogo adiado por conta de surto de Covid-19 no elenco do Sergipe, o Vovô foi até Aracaju-SE e venceu por 1 a 0, com gol de Zé Roberto. O técnico Tiago Nunes aprovou a atuação do plantel.

“Há de se valorizar o grupo que aqui esteve, jogadores vestiram com muita honra, muita doação, muita competitividade, a camisa do Ceará. Fizemos uma partida muito boa, onde merecemos a vitória por um placar mais elástico. O Ceará, nas duas últimas edições, não conseguiu iniciar vencendo, e agora a gente quebra isso e tem vitória importante que nos dá confiança”, afirmou.

Com um elenco repleto de desfalques por conta de casos do novo coronavírus, o Vovô promoveu estreias na partida, além de relacionar jovens da base. Com placar favorável, o atacante Zé Roberto também desperdiçou um pênalti. Assim, Tiago Nunes gostou da imposição técnica do Alvinegro.

“Fiquei feliz porque colocamos muita combinação de jogada, fomos felizes nos duelos defensivos, na pressão alta ao portador da bola para recuperar o mais rápido possível e tivemos a superação comportamental, a parte física sustentou muito bem em um jogo físico e difícil”. avaliou o técnico.

O próximo compromisso alvinegro é no sábado (5), contra o Fortaleza, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. O primeiro Clássico-Rei de 2022 ocorre na Arena Castelão, às 17h45, com mando tricolor.

Confira a entrevista de Tiago Nunes