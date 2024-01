Ceará muda modelo de negócio e atacante Negueba se transfere em definitivo ao Maringá; entenda

O modelo de negócio da ida do atacante Edison Negueba para o Maringá-PR mudou. Em vez de ser emprestado, o jogador se transferiu em definitivo para o clube paranaense, onde assinou por três anos. O Diário do Nordeste apurou que isso aconteceu porque a comissão técnica de Vagner Mancini e o novo departamento de futebol do clube entenderam que o atleta não se encaixaria dentro do elenco. Com isso, o Vovô realizou um acordo amigável e liberou o atleta para o time do Paraná, mediante a manutenção de 50% dos direitos econômicos visando uma futura venda.

Nas redes sociais, a equipe do Paraná anunciou a chegada do atacante, destacando a sua passagem pelo Confiança-SE, clube pelo qual ele se destacou em 2023. No time sergipano foram 34 partidas e sete gols no ano.

Negueba chegou a desembarcar na capital cearense na última semana de dezembro e, inclusive, postou uma foto em um restaurante da cidade. Porém, ele não foi visto treinando com o elenco em nenhum dia desta semana desde a reapresentação do elenco.

CARREIRA

Negueba obteve destaque quando esteve defendendo as cores do Confiança-SE, onde atuou por duas temporadas. Em 2023, ele realizou 34 jogos e marcou sete gols. O desempenho chamou a atenção do Ceará, que firmou um pré-contrato com o atleta.

Ainda em 2023, assinou um contrato de curta duração com o Sport e disputou quatro partidas pelo clube pernambucano na Série B. Além dos dois clubes, o atacante, que atua pelos lados do campo e tem características de velocidade e drible, atuou pelo São Raimundo-AM, clube no qual foi revelado, pelo Fast Clube-AM e pelo Sub-23 do Fortaleza.