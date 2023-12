Reforço do Ceará para 2024, Negueba já se encontra na capital cearense

O atacante Edison Negueba, reforço do Ceará para a temporada de 2024, já está na capital cearense. Nesta última quarta-feira (27), o atleta de 23 anos publicou uma foto nas redes sociais em um restaurante da cidade.

Negueba já em terras alencarinas. Atacante de 23 anos é mais um reforço para o Ceará de 2024. pic.twitter.com/dQbzmvorY7 — Crisneive Silveira (@Crisneive) December 28, 2023

O jovem jogador tem um pré-contrato assinado com o Vovô desde agosto e é esperado no CT de Porangabuçu no dia 2 de janeiro, quando o elenco alvinegro se reapresenta para iniciar os trabalhos presenciais. Vale lembrar que o grupo já vem treinando de forma remota.

CARREIRA

Negueba obteve destaque quando esteve defendendo as cores do Confiança-SE, onde atuou por duas temporadas. Em 2023, ele foi o principal nome da equipe que disputou a Série C, com 34 jogos e sete gols marcados ao longo do ano. O desempenho chamou a atenção do Ceará, que firmou um pré-contrato com o atleta.

Ainda em 2023, assinou um contrato de curta duração com o Sport e disputou quatro partidas pelo clube pernambucano na Série B. Além dos dois clubes, o atacante, que atua pelos lados do campo e tem características de velocidade e drible, atuou pelo São Raimundo-AM, clube no qual foi revelado, pelo Fast Clube-AM e pelo Sub-23 do Fortaleza.