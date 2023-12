Elenco do Ceará inicia treinos remotos visando temporada 2024

O elenco alvinegro começou na última terça-feira (26), as atividades remotas de pré-temporada para 2024. Sob o comando do departamento de preparação física, os atletas, que já haviam recebido uma cartilha com indicações de trabalhos físicos e aeróbicos, realizaram as movimentações de forma remota. As instruções acontecerão ao longo desta semana, até o próximo dia 30.

Os atletas foram divididos em três grupos e, em cada período de atividades, um preparador físico do Ceará estará on-line para tirar dúvidas dos atletas durante os trabalhos. Objetivo dos treinamentos remotos é minimizar prejuízos com condicionamento físico antes da retomada das atividades presenciais.

Reapresentação

No próximo dia 02 de janeiro, acontece a reapresentação geral do elenco e o início dos treinamentos presenciais de pré-temporada no CT de Porangabuçu.

Reforços

O Ceará terá um elenco reformulado para a temporada de 2024. O clube contratou até o momento, sete jogadores: Fernando Miguel (goleiro), Raí Ramos (Lateral-Direito), Ramon Menezes (zagueiro), Lourenço e Lucas Mugni (meias), Aylon e Negueba (atacantes). Segundo o presidente do clube, João Paulo Silva, o clube contratará até 12 reforços para 2024.