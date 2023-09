Com pré-contrato assinado com Ceará, Negueba vai defender Sport até o final da Série B

O atacante Negueba, que rescindiu recentemente com o Confiança, assinou contrato com o Sport e vai defender a equipe até o final da temporada, na Série B. O acerto foi confirmado após a publicação da rescisão no Boletim Informativo Diário (BID), onde o jogador apareceu, em uma montagem, com a camisa do Leão da Ilha. O jogador de 22 anos já tem um pré-contrato para 2024 assinado com o Ceará, que não tem envolvimento na transferência do jogador.

O vínculo do jogador com o Ceará só será firmado a partir do dia 1º de janeiro de 2024, por esse motivo, a rescisão e transferência para o Sport é de responsabilidade do jogador, do Confiança e do Leão da Ilha. A assessoria do clube informou que o Ceará não tem e não pode ter parte nenhuma nessa transação.

Enquanto estiver no Sport, o Ceará também não terá responsabilidade sob os salários do jogador, que serão pagos pelo clube de Recife.

No Confiança, Negueba foi uma das principais peças. No clube sergipano, o atacante atuou como ponta e em 34 jogos, marcou quatro gols.

*Sob a supervisão de Gustavo de Negreiros