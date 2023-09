Mancini terá desfalque de titular e retorno para partida entre Ceará e Londrina

O zagueiro Luiz Otávio é desfalque certo para o técnico do Ceará, Vagner Mancini, para o próximo compromisso do Vovô na Série B do Brasileirão 2023. O jogador de 34 anos completou a série de três cartões amarelos e não poderá entrar em campo nesta quarta-feira (6), contra o Londrina.

Capitão do Ceará, Luiz foi titular em oito das últimas nove rodadas da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O atleta, que veste a camisa de número 13, é considerado um dos principais nomes da história recente do clube e soma 22 partidas na atual temporada.

Legenda: Luiz Otávio comemorando gol com a camisa do Ceará Foto: Thiago Gadelha/SVM

Com David Ricardo cotado para iniciar mais uma vez como titular, o técnico Mancini precisará definir quem formará a dupla de zaga com o defensor de 20 anos. Léo Santos e Lucas Ribeiro, utilizados na última rodada, contra o Criciúma, largam na frente na disputa.

Além deles, o novo treinador do Ceará ainda tem à disposição Gabriel Lacerda, Jonathan, Sidnei e Tiago Pagnussat.

O Vozão deve ter ainda outras duas ausências em sua lista de relacionados para enfrentar o Londrina. O lateral-esquerdo Willian Formiga segue em tratamento na fisioterapia e o atacante Saulo Mineiro trata lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda.

RETORNO

Por outro lado, Vagner Mancini tem um reforço para o duelo da 27ª rodada da Série B. O volante Richardson, que cumpriu suspensão na vitória do Ceará por 1 a 0 sobre o Criciúma, no último sábado (2), volta a ficar à disposição do treinador alvinegro.

Legenda: Volante Richardson em ação com a camisa do Ceará Foto: Kid Júnior/SVM

Ceará e Londrina entram em campo nesta quarta-feira (6), às 21h30 de Brasília, no Estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza (CE), para disputar a 27ª rodada da Série B do Brasileirão 2023, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

O Ceará ocupa atualmente a décima colocação do campeonato, com 38 pontos, enquanto o Londrina é o vice-lanterna da competição, na 19ª colocação, somando 20 pontos até o momento.