Ceará libera check-in para duelo contra o Londrina, no PV; veja detalhes

O Ceará vai em busca de mais uma vitória e quer a torcida ao lado novamente. Está liberado o check-in para o duelo contra o Londrina, válido pela 27ª rodada do Brasileirão Série B. A partir deste domingo (3), o sócio-torcedor pode garantir presença na partida que será no Estádio Presidente Vargas (PV). É importante lembrar que a capacidade da praça esportiva é de cerca de 20 mil torcedores.

Os sócios dos planos Vovô de Ouro, O Mais Querido, Campeão da Popularidade e Time do Povo já podem realizar o processo no site sociovozao.com. Já o chek-in dos sócios do Consulado Alvinegro começa nesta segunda, a partir das 9h da manhã.

Ceará e Londrina se enfrentam no dia 6 de setembro (quinta-feira), a partir das 21h30 (de Brasília). A Verdinha FM e o Diário do Nordeste acompanham o duelo ao vivo e em tempo real.