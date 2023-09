Mancini explica mudanças no Ceará e comemora postura do time em vitória: 'Vibrando e competindo'

O Ceará voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro, dessa vez sob comando de Vagner Mancini. Chrystian Barletta marcou o único gol da partida no duelo contra o Criciúma, neste sábado (2), na Arena Castelão. O novo técnico falou sobre as mudanças feitas na equipe, como o retorno de Guilherme Castilho.

"Acho importante ressaltar que as mudanças eram necessárias, mudança de comportamento, de equipe, de sistema e de peças. Até para que a gente pudesse gerar uma energia nova no grupo, sem descartar ninguém, mas acima de tudo dando oportunidade no próprio elenco para atletas que não vinham jogando e que eu já conheço", disse Mancini em entrevista coletiva após o jogo.

"O Léo Santos eu conheço do Corinthians, assim como outros atletas, o Castilho já foi meu atleta. Tem alguns atletas que eu sabia que se tivessem oportunidade iam me entregar algo diferente. Esses dois eu usei justamente para que a gente tivesse algo que o outro lado não esperava e que tivesse um sistema de jogo que pudesse alterar com o Léo em alguns momentos fazendo linha de cinco", completou.

Além de ter escalado Castilho no time titular novamente, Mancini pôs em campo uma equipe sem volantes de ofício.

"Fiz a mudança para que a gente tivesse a posse de bola, que fosse um meio-campo que jogasse futebol. Acho que talvez, o que assustou um pouco, é que ninguém conhecia ele (o Léo) jogando nessa função, mas não faria algo sem antes ter sentado com o jogador e batido papo com ele. Castilho também fez um grande jogo e foi muito importante, não só na armação, mas se entregou muito na marcação. Hoje eu vi um Ceará brigando e competindo, é isso que o torcedor quer ver, que o Mancini quer ver, e acima de tudo, isso que eles precisam mostrar. Dessa forma a gente muda o ambiente do estádio", finalizou o técnico.

A vitória deixou o Ceará com 38 pontos, em nona posição da tabela. A equipe volta a jogar em casa, desta vez no Presidente Vargas, na quinta-feira (6). O duelo, válido pela 27ª rodada, será contra o Londrina, às 21h30 (de Brasília).

VEJA ENTREVISTA COMPLETA: