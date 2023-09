Fortaleza e Ceará disputam título do Cearense sub-20 neste sábado; veja horário e onde assistir

Fortaleza e Ceará se enfrentam em jogo único neste sábado (2), a partir das 18h (de Brasília), na luta pelo título do Campeonato Cearense Sub-20. O Clássico-Rei será na Arena Romeirão. Em caso de empate, a disputa irá para os pênaltis. O campeão do torneio também conquista vaga na Copa do Brasil de 2024.

Invicto, o Tricolor do Pici tem o melhor ataque da competição, com 64 gols marcados, e também a melhor defesa, com apenas três gols sofridos. O Leão tem ainda Iarley, artilheiro do torneio com 14 gols. O único desfalque da equipe comandada por Leo Porto será o volante Brayan, expulso no jogo contra o Floresta, na semifinal.

O Alvinegro, comandada por Alison Henry, eliminou o Atlético-CE na semifinal. Pablo e Ezequiel são os artilheiros da equipe com 10 tentos marcados. Além do centroavante Ezequiel, outros três jogadores da equipe treinaram com o time principal do Ceará: o lateral Nicolas Yuri, o lateral Caique e o meia Patrick. O grupo chega sem desfalques.

Para acompanhar a partida no estádio, basta levar 1kg de alimento não perecível e trocar por um ingresso.

ONDE ASSISTIR

Canal de Youtube da FCF TV e TV Ceará

FICHA TÉCNICA

Fortaleza x Ceará

Data e hora: 02/09, às 18h (de Brasília)

Local: Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte