Guilherme Castilho comemora vitória e explica: 'A gente fez o que tinha que fazer e ganhou o jogo'

Ceará e Criciúma se enfrentaram nesse sábado (2) e o Alvinegro levou a melhor. Com gol de Chrystian Barletta o Vovô voltou a vencer após três jogos na Série B do Brasileirão. Guilherme Castilho, que não vinha sendo utilizado pelo técnico Guto Ferreira, jogou os 90 minutos na estreia do novo comandante, Vagner Mancini, e comentou sobre o jogo.

"Feliz por ajudar, mas mais feliz ainda pela vitória. A gente sabia da dificuldade do jogo, não era atoa que o Criciúma é um dos líderes desde o começo do campeonato. A gente fez o que tinha que fazer e ganhou o jogo, e a gente tem que fazer isso, ganhar jogos, somar pontos, a gente está há seis pontos o G4, se não me engano, tenho certeza que o PV [estádio] vai estar entupido na quarta (6) de gente", disse o jogador na saída do gramado.

Guilherme Castilho ainda aproveitou a oportunidade para agradecer aos torcedores que estavam presente e comentou sua expectativa para o jogo da próxima quarta-feira (6), contra o Londrina.

"Agradecer à nossa torcida aqui, é um momento difícil e ela esta aqui nos apoiando, e se tem alguma coisa para falar para eles, é que se eles acreditam, pode ter certeza que a gente acredita muito mais", finalizou Castilho.

O Ceará volta à campo na próxima quarta-feira (6), contra o Londrina, às 21h30 (de Brasília), no estádio Presidente Vargas, em jogo válido pela 27ª rodada da Série B.

*Sob a supervisão de Antero Neto