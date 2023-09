Jogo entre Ceará e Chapecoense na Série B sofre alteração e tem nova data; Veja mudanças

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, na manhã dessa segunda-feira (4), que o jogo entre Ceará e Chapecoense, válido pela 29ª rodada, sofreu alterações. O jogo, antes marcado para o dia 24 de setembro às 18h (de Brasília), agora vai acontecer no sábado (23), às 17h. O local não mudou e a partida vai acontecer na Arena Condá.

O Ceará atualmente ocupa a 10ª posição na tabela da Série B do Brasileirão, com 39 pontos, sendo 10 vitórias, oito empates e oito derrotas em 26 jogos. O próximo compromisso da equipe alvinegra será contra o Londrina, a quarta-feira (6), no estádio Presidente Vargas, válido pela 27ª rodada.

CEARÁ X CHAPECOENSE

Série B - 29ª rodada;

- 29ª rodada; Data: 23/09/2023 (sábado);

23/09/2023 (sábado); Horário: 17h;

17h; Local: Arena Condá.

*Sob a supervisão de Gustavo de Negreiros