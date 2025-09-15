Ceará marca maioria dos gols na Série A de 2025 no segundo tempo

O gol marcado por Pedro Henrique diante do Vasco garantiu importante empate do Ceará em mais uma rodada do Brasileiro neste domingo (14). Esta foi apenas a segunda vez em que o time comandado por Léo Condé marcou nos acréscimos nesta edição de 2025. Ao todo, o Alvinegro marcou contra os oponentes 21 vezes, a maior parte no segundo tempo.

A equipe não balançou as redes adversárias em oito das 23 partidas disputadas. É o quinto pior ataque da competição, superado por Grêmio (20), Juventude (19), Vitória (19) e Sport (15). Dos 21 tentos marcados, foram 10 no primeiro tempo e 11 no segundo. Pedro Raul, artilheiro da equipe na Série A, fez quatro na etapa complementar e três na inicial. O mesmo ocorre com Galeano, que marcou três vezes no segundo tempo e duas no primeiro.

Pedro Henrique fez o gol mais rápido do Vovô no duelo contra o São Paulo, aos três minutos do primeiro tempo, na Arena Castelão. As equipes se enfrentaram na sexta rodada da competição. Já o gol mais tardio foi marcado por Matheus Araújo, aos 50 minutos do segundo tempo, no duelo contra o Grêmio, na segunda rodada. O tento dele e o do camisa 7 diante do Vasco foram os únicos marcados pelo time nos acréscimos na edição de 2025 da Série A.

O Ceará volta a campo no sábado (20), quando enfrenta o Bahia em jogo da 24ª rodada do Brasileirão. As equipes se enfrentam a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão.

Gols do Ceará

No 1º tempo

Pedro Raul: 3

Aylon e Galeano: 2 cada

Mugni, Marllon, Pedro Henrique: 1 cada

Total: 10 gols

No 2º tempo

Pedro Raul: 4

Galeano: 3

Lourenço, Pedro Henrique, Marllon e Matheus Araújo - 1 cada

Total: 11 gols