Ceará terá 5 desfalques certos contra o Bahia: Veja quem não joga

O Ceará terá 5 desfalques certos diante do Bahia, no próximo sábado (20), às 18h30, no Castelão, pela 24ª rodada da Série A.

Serão três jogadores fora por suspensão: o volante Richardson, o lateral-direito Fabiano e o atacante Rodriguinho. Os defensores foram advertidos contra o Vasco e estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. Já o atacante, foi expulso e cumpre suspensão.

Por contrato

Os outros dois desfalques são por pertencerem ao Bahia: Marcos Victor e Matheus Bahia. Como os dois são emprestados e o Vovô não pagará a multa para utilizá-los, eles serão desfalques.