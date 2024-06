Ceará inicia preparação e tem retorno de titular para enfrentar o Brusque na Série B; veja detalhes

O elenco do Ceará se reapresentou em Carlos de Alencar Pinto na última quarta-feira (12) e iniciou os treinamentos para o próximo compromisso na Série B do Brasileirão 2024, marcado para o próximo domingo (16), contra o Brusque.

Em Porangabuçu, os jogadores realizaram um treinamento de precisão de passes e movimentação, além de uma atividade técnica em gramado reduzido. Os titulares na derrota para o Vila Nova participaram apenas da primeira parte do treino.

Para a partida contra o Brusque, o técnico Vagner Mancini poderá voltar a contar com o volante Jean Irmer, que tem sido utilizado como terceiro homem de zaga no esquema de três zagueiros que vem sendo utilizado pelo Vovô na Série B.

Legenda: Jean Irmer durante Operário x Ceará Foto: Gabriel Silva/CearaSC

Por outro lado, Mancini deve seguir sem contar com o goleiro Richard, que está no departamento médico tratando um estiramento muscular na parte posterior da coxa esquerda, e com o zagueiro Matheus Felipe, em transição após se recuperar de lesão.