Ceará fecha contratação do atacante Erick até o fim de 2023

O que estava encaminhado agora é negócio fechado. O atacante Erick é jogador do Ceará. O Diário do Nordeste apurou que a negociação, que estava bem adiantada, foi sacramentada e o atleta será apresentado em breve como reforço do Alvinegro. O contrato vai até 2023.

Ele deverá desembarcar na capital cearense ainda nesta semana para a realização de exames médicos, avaliações físicas e iniciar treinamentos com o restante do grupo. Porém, como se trata de transferência internacional, apenas poderá atuar a partir de agosto.

A proposta do Ceará foi para compra em definitiva do jogador, e não por empréstimo. O time cearense passa a ter 50% dos direitos econômicos e também a preferência de comprar os outros 50% que seguem com o Braga-POR.

Entre Ceará e Erick, já estava tudo acertado há um bom tempo. O que restava era a liberação do clube português, que ocorreu agora.

Desde o início, o atleta demonstrou grande interesse em defender o Alvinegro, o que facilitou a transação e agilizou um desfecho positivo.

Revelado pelo Náutico, Erick estava de volta ao clube e fazia parte da boa campanha do Timbu na Série B do Campeonato Brasileiro (o time pernambucano lidera a competição), mas acabou retornando ao time lusitano exatamente para concluir a transferência do Vovô, o que deve ocorrer em breve. Ele marcou sete gols nesta temporada.