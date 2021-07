Ceará acerta contratação por empréstimo de atacante Airton, do Cruzeiro

O Ceará acertou a contratação por empréstimo do atacante Airton, destaque do Cruzeiro na Série B. O atleta chega na capital cearense nesta quarta-feira (21) e assina até o fim da temporada, com preferência de compra dos direitos econômicos concedida ao Vovô. A informação é do ge.

Natural de Belém/PA, Airton foi revelado pelo Palmeiras e está na Raposa desde de 2020. Na atual temporada, soma 26 partidas e dois gols marcados. O vínculo é até 2023, com a equipe mineira apresentando 50% dos direitos do jogador.

Com 22 anos, era titular na equipe e recebeu sondagens de outros clubes do futebol nacional. Com característica de velocidade, atua pelos lados do campo e como referência do sistema ofensivo.

Na equipe cearense, vai disputar vaga no ataque com: Cléber, Hélio Borges, João Victor, Lima, Rick, Wendson e Yony González. Vale ressaltar que o técnico Guto Ferreira ainda não conta com Jacaré, em recuperação de um processo cirúrgico, além de Jael e Mendoza, suspensos pelo STJD.