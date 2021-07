Ceará já tem acerto com Erick para compra definitiva e aguarda resposta do Braga para fechar negócio

De olho em reforços no mercado da bola, o Ceará já tem uma contratação encaminhada: o atacante Erick, ex-Náutico, está perto de fechar com o Alvinegro. O Diário do Nordeste apurou que já está tudo acertado entre clube e jogador, restando somente liberação do Braga/POR para que o negócio seja fechado.

A proposta do Ceará é para compra em definitiva do jogador, para que ele possa ter direitos econômicos vinculados ao Vovô, e não por empréstimo. Todos os detalhes financeiros, como salários e bonificações, além de tempo de contrato, já foram alinhados entre as partes.

O que está impedindo que o negócio seja fechado é o Braga/POR, clube que atualmente detém os direitos econômicos do atacante de 23 anos. O clube português tem em mãos uma boa proposta do Ceará, Mas ainda não deu a resposta definitiva.

O atleta tem grande interesse em defender o Alvinegro, o que facilita a transação e aumenta a possibilidade de um desfecho positivo.

Revelado pelo Náutico, Erick estava de volta ao clube e fazia parte da boa campanha do Timbu na Série B do Campeonato Brasileiro (o time pernambucano lidera a competição), mas acabou retornando ao time lusitano exatamente para concluir a transferência do Vovô, o que deve ocorrer em breve. Ele marcou sete gols nesta temporada.